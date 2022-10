A maioria das pessoas que está a ler este artigo vai morrer antes de haver igualdade entre homens e mulheres

A maioria das pessoas que está a ler este artigo não vai viver o suficiente para ver um mundo mais igual para homens e mulheres. É a conclusão do estudo anual Global Gender Gap Report, do Fórum Económico Internacional, que analisa as diferenças no que ao papel da mulher diz respeito. Pelo 11.º ano consecutivo, a Islândia ficou em primeiro lugar, numa lista liderada pelos países do Norte da Europa: Noruega, Finlândia e Suécia ocupam os lugares seguintes. Num estudo que analisa dezenas de indicadores, entre eles progresso no caminho para a paridade em empresas e instituições, participação económica, saúde ou conquistas académicas, no fundo da tabela estão a Síria, o Paquistão, o Iraque e o Iémen, todos acometidos por guerras que duram pelo menos há meia década.

A desigualdade organiza-se por zonas: a Europa Ocidental é onde ela está mais esbatida, segue-se a América do Norte, América Latina, Europa de Leste e Ásia Central. As regiões que precisam de mais atenção e ajuda são o Médio Oriente e África, onde muitos dos indicadores de igualdade estão a mais de um século de serem atingidos.

“O relatório deste ano prova que há uma enorme urgência em agir. Se o passo da mudança continuar tão lento como até aqui, vai demorar um século até encontrarmos a igualdade, um calendário que simplesmente não podemos aceitar, vivendo no mundo globalizado em que vivemos. As novas gerações não o vão aceitar porque têm visões muito mais liberais sobre a igualdade de género”, lê-se no estudo.

Há campos onde o mundo está a dar provas de esforço. Na educação, por exemplo, há já 35 países em todo o mundo onde rapazes e raparigas têm o mesmo direito de acesso a qualquer tipo de educação. Aos outros países analisados (153 no total), essa realidade chegará nos próximos 12 anos, o que são boas notícias. A saúde e a taxa de sobrevivência das mulheres também está a melhorar, com 48 países quase nos 100% de igualdade. Mas áreas como a participação económica e as oportunidades de carreira levarão muito mais tempo a tornar-se iguais - “apenas uma mão cheia de países”, diz o relatório, está a aproximar-se deste nível. “Para o mundo como um todo, serão precisos mais 257 anos para atingirmos a paridade nestes campos”. Em média, apenas metade das mulheres adultas do mundo trabalham, comparando com 78% dos homens. Um outro campo que ainda precisa de muita evolução é o da representação política - nenhum país atingiu a paridade e, globalmente, serão precisos 95 anos para que ela se materialize.

Todos estes indicadores juntos resultam na média que está no título: 99,5 anos terão de passar até os homens e as mulheres terem as mesmas oportunidades.

O desenvolvimento económico de um país não está diretamente relacionado com uma grande igualdade entre homens e mulheres, apesar de estas duas realidades se encontrarem muitas vezes. O Japão é um exemplo de um país muito desenvolvido, onde as mulheres continuam a participar muito pouco na vida política. A educação é igual para todos mas depois as mulheres estão muito menos presentes no mercado de trabalho do que aquilo que seria desejável. As mulheres japonesas passam quatro vezes mais tempo em tarefas domésticas não remuneradas do que os homens e “não há nenhum país do mundo em que esta divisão seja totalmente igual”, dizem os autores do relatório.