“As pessoas votaram sobretudo contra aquilo de que não gostam”: como a vitória de Boris não resolve problemas antigos e cria alguns novos

A maioria conservadora mais dilatada desde a terceira vitória de Margaret Thatcher em 1987. A pior performance eleitoral dos trabalhistas desde 1935. Se as projeções das eleições desta quinta-feira no Reino Unido se confirmarem, os conservadores derrubaram “o muro vermelho” de assentos detidos pelos trabalhistas no País de Gales e nas Midlands, no centro de Inglaterra, escreve o “The Guardian”.

Quando bateram as 22h no Big Ben, saíram as projeções: o Partido Conservador, de Boris Johnson, consegue 368 assentos parlamentares, o que representa uma maioria de 86 lugares; o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, 191 assentos; os Liberais-Democratas, de Jo Swinson, 13; o Partido Nacional Escocês, de Nicola Sturgeon, 55; o Plaid Cymru (nacionalistas galeses), três; um para os Verdes e nenhum para o Partido do Brexit, de Nigel Farage.

O politólogo Simon Usherwood, especialista em Assuntos Europeus na Universidade de Surrey, considera que os resultados se devem “parcialmente” ao Brexit. “Foi o grande assunto dos últimos anos e é claro que o slogan ‘get Brexit done’ funcionou bastante bem ao colar-se à frustração das pessoas. Contudo, não devemos assumir que toda a gente quer que ele se cumpra da mesma forma, pelo que penso que continuará a ser um problema”, comenta ao Expresso.

“Mas estas eleições também não foram sobre o Brexit. A imagem dos líderes partidários teve muita importância, como o resultado muito pobre do Partido Trabalhista demonstra, mesmo perante um Governo altamente disfuncional”, sublinha Usherwood.

A maioria esmagadora de Boris, Corbyn sob pressão

A consequência mais evidente destes resultados é a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) até 31 de Janeiro, uma vez que Johnson centrou a sua campanha no objetivo-chave de cumprir o Brexit. A outra é a intensa pressão que visa o líder trabalhista. Corbyn prometeu um segundo referendo ao Brexit, apesar dos avisos dos candidatos em vários bastiões trabalhistas de alienação do eleitorado e de o próprio líder do partido ser a favor do Brexit, ainda que por razões diferentes das de Johnson. Aliás, a falta de uma linha clara de Corbyn sobre o assunto, em que prometeu manter-se neutral, ter-lhe-á custado muitos votos.

Um dos cenários possíveis no caso de os tories não conseguirem uma maioria, que agora parece quase escusado recordar, era um entendimento entre o Labour, os Liberais-Democratas e o Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla inglesa). Mas também Swinson, com uma retórica marcadamente antiBrexit, foi uma das grandes derrotadas da noite.

Um bom resultado do SNP significaria um mandato para um segundo referendo à independência da Escócia, prometeu o partido. Com as projeções à boca das urnas, Sturgeon anteviu “uma boa noite” para o partido mas um cenário “sombrio” para o conjunto do Reino Unido.

Resultado “extremamente dececionante”

Em declarações à BBC, o ministro-sombra das Finanças, o trabalhista John McDonnell, falou num resultado “extremamente dececionante”. “Pensei que seria mais renhido”, reconheceu à estação britânica.

As terceiras eleições em menos de cinco anos (e as primeiras realizadas em dezembro em quase um século) foram dominadas pelo Brexit mas outros assuntos atravessaram-se no caminho, como os gastos com os serviços públicos e o futuro do Serviço Nacional de Saúde. A campanha eleitoral de seis semanas ficou também marcada por acusações de antissemitismo entre os trabalhistas, a difícil relação do primeiro-ministro com a imprensa e um ataque terrorista na London Bridge que custou a vida a duas pessoas.

“Acima de tudo, faz-me pensar que isto foi mais um exemplo das pessoas a votarem mais contra aquilo de que não gostam do que numa agenda positiva”, remata o politólogo Simon Usherwood.