António Costa: “Um Brexit devidamente ordenado, acordado, preparado, claro que é um alívio”

António Costa sublinhou esta quinta-feira, em reação às projeções de resultados das eleições no Reino Unido, que a "maioria parlamentar" dos Conservadores deverá garantir a aprovação do Acordo do Brexit negociado com Bruxelas, permitindo também um alívio: o de ter uma saída ordenada dos britânicos e não um divórcio caótico.

"Todos os resultados à boca das urnas indicam que vamos ter um resultado claro e que, com toda a probabilidade, vai haver uma maioria no parlamento britânico que possa aprovar o último acordo que negociámos", afirmou o primeiro-ministro, à saída de mais um Conselho Europeu, em Bruxelas.

Uma maioria que, para Costa, "permitirá assegurar algo que era fundamental": evitar os cenários e consequências de uma saída sem acordo, quer para as empresas, quer para os cidadãos. "Ser um Brexit devidamente ordenado, acordado, preparado, claro que é um alívio. Ser ordenado é uma boa notícia", conclui.

Os chefes de estado e de governo da União Europeia estiveram esta quinta-feira reunidos em Bruxelas. Boris Johnson não esteve presente e fez-se representar pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.