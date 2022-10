Acordo foi quase unânime para atingir neutralidade climática. Polónia estragou a festa

Foram 26 contra um. Mas a esmagadora maioria não conseguiu convencer o primeiro-ministro da Polónia a comprometer-se com o objetivo de atingir a neutralidade climática em 2050. Após nove horas de negociação, foi possível convencer outros países reticentes - como a Hungria e a República Checa - mas Varsóvia mostrou-se inamovível.

Frustração? António Costa prefere ver o copo quase cheio. "Temos boas razões para estar 90% satisfeitos, visto que 26 dos 27 Estados-Membros assumiram o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050", disse aos jornalistas, já na madrugada desta sexta-feira, no final do primeiro dia de Cimeira de líderes europeus, lembrando ainda que Portugal "foi o primeiro país do mundo a assumir este compromisso".

Mais efusivo, ainda, foi o novo presidente do Conselho Europeu. Mal acabou o encontro, o belga Charles Michel foi à rede social Twitter anunciar o "acordo sobre um objetivo importante", omitindo, no entanto, o boicote da Polónia. Aliás, o país não é mencionado nas conclusões da reunião, onde é apenas dito que "um Estado Membro, nesta fase, não pode comprometer-se a implementar este objetivo".

António Costa também não quis dizer nomes, mas não evitou a ironia. "Eu creio que não é preciso ter nenhuma bola de cristal para saber qual é esse país", disse aos jornalistas. E mesmo ao lado do primeiro-ministro português, estava o colega Mateusz Morawiecki a falar aos jornalistas polacos.

“Dadas as circunstâncias, até estou satisfeita", disse a chanceler alemã. "Não existe uma divisão entre as diferentes partes da Europa, o que temos é um Estado membro que precisa de um pouco mais de tempo para refletir sobre como tudo isto pode ser implementado", adiantou Angela Merkel.

A pressão tem sido grande para que a União Europeia assuma o compromisso com a redução drástica de emissões de dióxido de carbono, mas que passe também das promessas à ação climática. A Polónia estragou a festa e empurrou a unanimidade para junho, altura em que o Conselho Europeu voltará a analisar o assunto.

Merkel acredita que "aí as hipóteses de sucesso serão maiores”, até porque nessa altura a Comissão Europeia já terá avançado com propostas legislativas.

Von der Leyen acredita que pode convencer polacos

Na quarta-feira, o novo executivo comunitário prometeu apresentar em março a primeira Lei Climática, para tornar irreversível o compromisso com a neutralidade climática em 2050. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não tem intenções de desistir do objetivo só porque Varsóvia está reticente.

"Aceito que a Polónia tenha de olhar melhor para a proposta do Fundo para uma Transição Justa" , disse esta quinta-feira. Von der Leyen mostra-se confiante de que conseguirá ajudar a convencer os polacos graças à criação de um mecanismo para ajudar as regiões mais vulneráveis e dependentes do carvão, a fazerem a transição energética.

O Mecanismo para uma Transição Justa - que inclui também um Fundo - estará sob a alçada da comissária Elisa Ferreira e deverá mobilizar 100 mil milhões de euros, em sete anos. Só em janeiro é que a Comissão avança mais detalhes sobre como vai funcionar, mas tudo aponta para que a Polónia esteja entre os principais beneficiários.

Quanto à República Checa, a forma de convencer o país passou por incluir nas conclusões da Cimeira uma referência ao nuclear, deixando claro que alguns Estados Membros vão continuar a utilizar esse tipo de energia e tecnologia no seu "mix energético nacional".