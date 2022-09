“O caril une as pessoas mas os conservadores querem desuni-las”. A história de um chef arrependido de ter votado ‘leave’

O caril é assunto sério no Reino Unido. É tão tradicional como um prato de fish and chips, uma empada de borrego estufado ou uma taça funda de salsichas com puré e cebolas. O peso da indústria também não é de negligenciar: as chamadas “curry houses” empregam mais de 100 mil pessoas e atingem lucros de 6 mil milhões de euros ao ano, segundo um estudo do comité da Câmara dos Lordes que avalia a indústria da restauração no Reino Unido.

Mas estes pequenos restaurantes, normalmente bastante acessíveis, que cheiram a ervadoce, nós-moscada e gengibre quando entramos, estão a desaparecer. “A cada dia que passa, dezenas destes restaurantes fecham e mais um pedaço da multiculturalidade se perde com eles. O caril une as pessoas e agora esta política de olhar só para dentro está a desunir-nos”, diz ao Expresso Oli Khan, secretário geral da Associação de Restauração Bengali e um dos mais conhecidos chefes bengalis do Reino Unido que está numa luta incessante contra o Brexit desde que, em 2016, se deixou convencer por alguns membros do Partido Conservador de que o melhor seria mesmo votar pela saída.

“Nomes que hoje todos conhecemos como Boris Johnson e Priti Patel [ministra do Interior] ligaram-me para me prometer grandes apoios para a indústria dos restaurantes de caril se eu convencesse os meus associados a votarem pela saída. Disseram-me que como a imigração dos europeus ia abrandar, os conservadores iam fixar um contingente especial para chefes da Ásia que poderíamos contratar para evitar esta fuga de staff que temos”, conta.

Durante anos, os chefes de caril consideraram a UE o maior culpado da sua desgraça. O próprio Khan deu entrevistas em que pedia mais abertura à imigração de todo o mundo e não apenas aos europeus. Três anos passados e Khan nem sequer consegue chegar à fala com as pessoas que lhe prometeram novas regras. Nem com eles, nem com alguém próximo dos conservadores. “Eu andei pelo país todo a prometer aos meus associados o que os conservadores me tinham prometido a mim e agora sinto-me imensamente culpado”. Nestes três anos, Khan diz que se apercebeu como nunca antes “da preciosidade que são os trabalhadores europeus” e que mesmo que houvesse possibilidade de trazer mais chefes de caril, especializados em caril, “não trocava uma coisa pela outra, mas gostava que ambas as realidades fossem possíveis”.

Os europeus, perante a escassez de chefes oriundos das terras das especiarias, foram ajudando a colmatar as falhas de pessoal. “Se não fossem os romenos, os búlgaros, os polacos e até os portugueses e espanhóis principalmente, a nossa indústria não estava mal, como está, estava a caminho do fim”. A possibilidade de que os imigrantes ‘normais’ fiquem retidos atrás do sistema de pontos, que, se for instaurado, vai privilegiar profissões altamente qualificadas, está a lançar o pânico na indústria. Só Khan representa mais de 150 pessoas, 12 mil restaurantes. “E eu disse-lhes a todos para votarem para sair, a responsabilidade é minha”.

Vindaloo, bhuna, tikka masala ou madras são nomes familiares na cozinha britânica, não são apenas pratos servidos em Londres, onde toda a gente come comida de todo o mundo: há pubs onde o caril é o prato por excelência dos almoços de domingo, ao lado das cenouras, da galinha e das batatas ensopadas em molho de carne. As avós fazem caril para os netos por todos os cantos do país - e foram pessoas como Khan, como o seu pai e o seu tio, que ajudaram a criar esta sensação de conforto, de noção de casa, que é capaz de unir o país à volta de um prato de caril. “O meu pai veio com o meu tio para o Reino Unido em 1958 e abriu um restaurante no sul, em Kent. Foi o primeiro na zona e um sucesso estrondoso. Aos 17 anos vim ter com eles e comecei a cortar vegetais. Aos 17 anos e meio o meu pai deu-me parte dos lucros desse ano e perguntou-me se eu queria abrir o meu próprio restaurante. Claro que fiz dezenas de asneiras e dei prejuízo mas tudo correu bem”.

O caril britânico não é indiano, “a forma de fazer caril aqui é diferente, não se encontra na Índia, foi primeiramente cozinhado lá para o gosto britânico durante a colonização e depois trazido para cá, adaptado, é parte da cultura, não é usurpação ou empréstimo”. De alguma forma, é também assim que Khan vê a imigração, “uma coisa muito britânica”, que faz “parte da cultura” e que “não pode desaparecer com o Brexit”.