Greta Thunberg responde a Trump com ironia no Twitter

Greta Thunberg alterou a sua biografia no Twitter, após o Presidente norte-americano ter lamentado a escolha da jovem ativista como “Personalidade do Ano 2019” para a revista “Time”. “Adolescente a trabalhar no seu problema de controlo da raiva. Neste momento, está a relaxar e a assistir a um bom filme antigo com um amigo”, escreveu a jovem esta quinta-feira na rede social, em jeito de ironia.

Trata-se de uma resposta às declarações de Donald Trump, que considerou “ridícula” a eleição de Greta como personalidade do ano por parte dos editores da revista. “Greta tem de aprender a controlar a sua raiva e a ir ver um bom filme antigo com um amigo”, disse. “Relaxa, Greta, relaxa!”, insistiu.

A resposta da jovem ativista a Donald Trump surge na mesma semana em que Greta foi chamada de “pirralha” por parte do Presidente norte-americano e que deu origem a uma contra-resposta no Twitter.

Greta Thunberg partiu há uma semana com o pai num comboio em Lisboa rumo a Madrid para participar na Cimeira Mundial do Clima (COP25), organizada pelas Nações Unidas.