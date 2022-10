Ex-prisioneiro que deteve atacante da Ponte de Londres: “Estava preparado para morrer”

“Estava preparado para morrer”, afirmou John Crilly, um dos homens que ajudou a travar o atacante que no final de novembro matou duas pessoas na Ponte de Londres. Numa entrevista à BBC, o ex-prisioneiro que lutou com Usman Khan recordou o momento e disse estar convencido que ele usava um colete de explosivos quando o enfrentou: “Eu gritei-lhe, dizendo para o fazer explodir. Estava preparado para perder a vida”.



Crilly, 48 anos, em liberdade condicional depois de ter cumprido 13 anos por uma condenação por assassinato (na sequência de um assalto que correu mal), participava na conferência sobre a reabilitação de antigos prisioneiros, em Fishmongers 'Hall, onde as duas vítimas mortais foram esfaqueadas. Segundo conta, percebeu que algo de errado se passava quando ouviu um grito de uma jovem, “muito estridente”.

Já na rua, para onde o atacante fugiu. usou um extintor para fazer frente a Khan e, ajudado por outros civis, deteve-o, gritando para a polícia disparar. “Pareceu-me que demoraram séculos antes de os agentes o alvejarem”. Às mãos de Usman Khan - condenado por crimes terroristas em 2012 – perderam a vida dois jovens, Jack Merritt e Saskia Jones, tendo outras três pessoas ficado feridas.

John Crilly recorda ter visto a jovem de 23 anos ao descer as escadas, pouco antes de ver Khan no corredor, armado com duas facas. Foi quando o atacante disse estar ali para “matar toda a gente”. “Suponho que percebeu que estava num lugar com potencial para ser um grande alvo. Uma sala cheia de pessoas do ‘establishment’, com juízes, agentes de liberdade condicional, polícia, seguranças”.

Com o pânico instalado, os funcionários e os participantes na conferência atacaram Khan com o que tinham ao seu dispor. Um dos homens usou um dente de baleia que arrancou de uma das paredes do edifício.

Na entrevista, Crilly explicou que era amigo de Merritt, 25 anos, e como o coordenador do programa ‘Learning Together‘ mudou a sua vida. Segundo ele, era alguém com quem era “muito fácil conversar”, alguém que "te fazia sentir confortável, até importante”.

Sobre o facto de ele e os homens que o ajudaram terem sido considerados “heróis”, Crilly disse não se sentir assim. “Não. O Jack deu a sua vida, ele seria o meu herói”.