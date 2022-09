Ex-chefe do combate ao narcotráfico no México preso por suspeita de tráfico de droga

Genaro García Luna, ex-secretário de segurança pública do governo mexicano, foi preso em Dallas, nos Estados Unidos, sob a acusação de tráfico de droga. O homem de 51 anos, que já foi o responsável máximo pelo combate ao narcotráfico no México, terá aceitado milhões de dólares em subornos para beneficiar as operações do cartel de Sinaloa, conhecido pelo seu traficante fundador, El Chapo, recentemente condenado a prisão perpétua, também nos Estados Unidos.

O empresário García Luna é ainda suspeito de permitir que o grupo de traficantes de Sinaloa enviasse droga para os EUA e de lhes ceder informações confidenciais sobre investigações em curso a esse e a outros cartéis da droga. Mesmo num país onde a corrupção não é novidade, habituado à violência e ao convívio com o tráfico, a notícia tem causado perplexidade, por incidir sobre um dos principais rostos da ação policial e militar contra o submundo do tráfico — García Luna, aliás, é considerado o cérebro por trás de uma política cada vez mais musculada nesse combate.

“É o fim de uma era”, afirma Jaime López-Aranda, analista de temas de segurança na Cidade do México, que trabalhou com García Luna, citado pelo jornal “The New York Times”. “Ainda estou um bocado em choque. E fico a pensar no tipo e nas nossas conversas e na equipa dele. É uma grande deceção.”

García Luna tornou-se secretário de segurança pública em 2006, onde esteve até 2012, no governo de Felipe Calderón. Antes disso, tinha estado à frente da agência federal de investigação mexicana. Era visto como um braço direito dos Estados Unidos na contenção do tráfico entre as fronteiras dos dois países, mas, conta a agência “Associated Press”, também já tinha levantado suspeitas das autoridades. Durante o período em que ocupou o cargo mais alto da segurança pública no México conquistou poder político, mas também acumulou críticos da estratégia que implementou e que, tendo abanado o universo do narcotráfico, resultou também em milhares de mortes e desaparecimentos. O atual presidente mexicano, Andres López Obrador, garante não querer ganhar qualquer dividendo político com a detenção, escusando-se a condenar o governo de Felipe Calderón, “apesar de todos os danos que ele [Calderón] nos causou, não só a mim, como ao país”.

Aos 51 anos, García Luna vive radicado na Flórida, Estados Unidos, país onde foi agora detido. As primeiras informações apontavam para que essa detenção tivesse ocorrido na terça-feira, mas o empresário foi preso na segunda, 9 de dezembro. Nos próximos dias, deverá ser transferido para Nova Iorque, onde ficará a aguardar os próximos passos até ao julgamento.