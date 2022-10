Deportados para a Bósnia sem razão, dois estudantes nigerianos fazem um apelo: por favor, enviem-nos para casa

Dois estudantes universitários nigerianos que foram à Croácia participar num torneio inter-universidades de ténis de mesa viram-se deportados para a vizinha Bósnia por engano e pedem publicamente que os deixem regressar à Nigéria.

A história, contada originalmente num orgão de comunicação local chamado "Zurnal", está a ser reproduzida na imprensa internacional. Os dois jovens, estudantes numa universidade de tecnologia nigeriana, chegaram à Croácia no dia 12 de novembro, devidamente munidos de visto. Após o torneio, que aconteceu na cidade de Pula, foram para Zagreb. O voo de regresso a casa devia ter ocorrido a 18, mas, na noite anterior, segundo contam, foram detidos na rua.

A polícia pediu-lhes os papéis, mas quando tentaram explicar que tinham ficado no hostel onde se encontravam instalados, ninguém os ouviu. Em lugar disso, foram colocados numa carrinha e levados para a fronteira com a Bósnia. Uma vez lá, contam agora, obrigaram-nos a caminhar por um bosque, com agressões físicas e ameaças de os abater a tiro se não obedecessem.

As autoridades croatas põem em causa certos aspetos da versão dos dois estudantes e notam que há participantes em eventos desportivos como aquele que aproveitam a oportunidade para ficar no país como imigrantes ilegais. Mas isso não explica por que é que, tendo eles aterrado na Croácia com um visto legal, foram deportados para a Bósnia, onde não tinham estado.

Falando no campo para imigrantes onde se encontram detidos, negam que tivessem a intenção de que são acusados, e dizem que apenas querem voltar para casa. Quanto a reentrar na Croácia, dado a forma como foram tratados pela polícia deste país só aceitarão fazê-lo acompanhados por alguém da ONU.

Com a Bósnia a criticar o país vizinho pela forma ilegal como a Croácia transferiu para os estudantes para o seu território, o caso tem potencial para se tornar um embaraço diplomático. Para já, é um trauma para os dois jovens. Garantem que só se encontram na situação em que estão por serem negros, e apelam: "Por favor, ajudem-nos".