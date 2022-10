Conselho Europeu prolonga sanções contra a Rússia por causa de conflito com a Ucrânia

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos em Bruxelas, prolongaram esta quinta-feira por seis meses as sanções económicas contra a Rússia, em vigor desde 2014 devido à anexação da Crimeia, anunciou a presidência do Conselho Europeu.

A decisão, anunciada pelo porta-voz do presidente do Conselho na sua conta oficial da rede social Twitter, foi tomada pelos líderes europeus dois dias depois de uma reunião em Paris, promovida por França e Alemanha, que juntou o Presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskiy, mas na qual apenas foram alcançados progressos tímidos com vista à resolução do diferendo entre Rússia e Ucrânia.

Na terça-feira, o chefe de diplomacia europeia, Josep Borrel, saudou os "progressos" realizados na reunião de Paris, que classificou como "primeiros passos" com vista a uma resolução do conflito, mas descartou desde logo a possibilidade de um levantamento das sanções impostas pela UE, que considera ilegal a anexação da Crimeia pela Rússia.

Para já, Moscovo e Kiev concordaram numa consolidação do cessar-fogo, na troca massiva de prisioneiros até fim do ano e numa nova retirada de tropas de três zonas no primeiro trimestre de 2020.