Amazónia. Bolsonaro pondera extinguir reserva que tem metade do tamanho de Portugal

Quando Michel Temer tentou quebrar as vedações da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), na floresta da Amazónia, e escancará-la à exploração mineira, teve de recuar. A comunidade internacional, os ambientalistas e um juiz da 21.ª Vara Federal de Brasília ganharam o braço de ferro. Estávamos em setembro de 2017. Pouco mais de dois anos depois, Jair Bolsonaro estará a ponderar recuperar o decreto de Temer, conta o “El País”.

A Renca abarca uma área de 45.450 quilómetros quadrados, “que equivale à metade de Portugal”, escreve a versão brasileira do “El País”. Aquela reserva está localizada nos Estados do Pará e Amapá, no norte do país.

A confirmação de que Bolsonaro estará a pensar abrir a porta à exploração comercial daquele território chegou pela voz do vice do Governo no Senado, Lucas Barreto: “Almocei com o Presidente na semana passada e ele falou-me que mandou fazer os estudos”.

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, reagiu pouco depois e mostrou-se indignado com possível cenário: “Todos com quem converso estão escandalizados com a possibilidade de se extinguir a Renca”, afirmou em Madrid, no âmbito das reuniões pelo clima.

O “El País” detalha que aquela proposta que recupera uma intenção antiga de Temer surgiu no início do mandato de Bolsonaro, em janeiro, ganhando força em abril quando o governante inaugurou um aeroporto em Macapá.