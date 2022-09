250 advogados que atacaram hospital paquistanês acusados de traição

A justiça paquistanesa julgará por traição 250 advogados que participaram num ataque, esta quarta-feira, a um hospital de Lahore. Três doentes acabaram por morrer neste incidente, que envolveu uma multidão em fúria e chocou o país. Tudo aconteceu quando, cerca do meio-dia, centenas de pessoas invadiram o Instituto Punjab de Cardiologia, agredindo à passagem médicos e enfermeiros, além de causarem a destruição de vários equipamentos clínicos.

Armados com paus, os atacantes forçaram a entrada no hospital, o que levou os funcionários a fugirem incluindo as equipas médicas, deixando sem assistência os pacientes durante horas, incluindo os que estavam nos cuidados intensivos.

A polícia de choque foi chamada a intervir, tendo recorrido ao uso de gás lacrimogéneo para restaurar a ordem. Mais de 20 pessoas foram detidas, confirmaram as autoridades.

O ataque foi rapidamente condenado pelo Governo, que prometeu levar a tribunal todos os que participaram nesta ato de violência. Serão julgados em tribunais antiterroristas e a pena máxima será pedida, garantiu o Executivo.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram como os advogados, vestindo fato e gravata, avançaram destruindo tudo à passagem e agredindo funcionários e autoridades. O próprio o ministro da Informação do Punjab, Fayazul Hasan Chauhan, não foi poupado, depois de chegar ao local para tentar acalmar os ânimos.

Fontes do hospital disseram que pelo menos três pacientes - uma mulher e dois homens - morreram por falta de assistência.

Ao que tudo indica, na origem deste incidente esteve o alegado mau atendimento prestado por alguns médicos do hospital à mãe de um dos advogados, há cerca de um mês. O mau estar terá sido agravado pelo facto de um dos médicos do Instituto ter partilhado um vídeo nas redes sociais, fazendo troça dos advogados.

Os advogados também danificaram vários carros estacionados em frente ao hospital e incendiaram pelo menos uma carrinha da polícia, adiantaram as autoridades.

No rescaldo do ataque, a segurança do hospital foi esta quinta-feira reforçada com mais agentes, enquanto os funcionários entraram em greve parcial, exigindo ações duras contra todos os atacantes.

Representantes dos advogados anunciaram também uma greve, em protesto contra o que alegam ter sido uma ação policial unilateral.