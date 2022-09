Suu Kyi e a acusação de genocídio contra Rohingya: “A Gâmbia ofereceu uma imagem incompleta e enganadora da situação no estado de Rakhine”

A líder de Myanmar (antiga Birmânia) está no Tribunal Internacional de Justiça de Haia, na Holanda, para fazer a defesa da acusação de genocídio contra a comunidade rohingya que assombra o país, nomeadamente por uma ação militar em 2017, no estado de Rakhine. Aung San Suu Kyi disse que a intenção genocida não pode ser a única neste “complexo caso”.

Os ataques de 2017 culminaram na morte de civis e na fuga de mais de 700 mil rohingya para o país vizinho Bangladesh. Habitações foram incendiadas e registaram-se violações em massa perante o silêncio de Suu Kyi. A governante referiu-se ao caso, mais do que uma vez, como um “conflito interno”.

“Poderá haver intenção genocida por parte de um Estado que ativamente investiga, processa e pune soldados e oficiais que estão acusados de irregularidades?”, questionou esta manhã Suu Kyi, em Haia, aqui citada pela Al Jazeera. “Embora o foco aqui seja nos membros do exército, posso garantir-vos que uma ação apropriada será tomada contra criminosos civis, na mesma linha do processo.”

A líder birmanesa definiu o caso como “complexo” e reconheceu que a minoria muçulmana Rohingya “estava a sofrer”.

A acusação que agora chega a julgamento partiu do Governo da Gâmbia, país predominantemente muçulmano, que alega violações à Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, assinada em 1948, na sequência dos crimes cometidos durante o Holocausto. Os responsáveis do país da África Ocidental esperam que sejam aprovadas medidas imediatas de proteção dos rohingya.

“Infelizmente, a Gâmbia ofereceu uma imagem incompleta e enganadora da situação no estado de Rakhine”, atirou ainda. Suu Kyi diz que a intenção genocida não pode ser a única hipótese neste caso.

Aung San Suu Kyi admite que houve recurso a força desproporcionada contra um grupo armado interno, mas considera a acusação de genocídio incorreta. A líder birmanesa disse ainda que a intenção genocida não pode ser a única “no complexo caso” da Birmânia.

Suu Kyi chegou a ser um símbolo da defesa dos direitos humanos, acumulando distinções, entre elas o Nobel da Paz de 1991, posição que foi desaparecendo à medida que a perseguição aos rohingya granjeava atenção internacional. A ONU considera mesmo que pode ter havido “cumplicidade” de Suu Kyi no “genocídio” da minoria muçulmana.