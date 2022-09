Líder da guerra contra o narcotráfico no México detido por suspeitas de receber subornos do cartel de Sinaloa

O antigo secretário de Segurança Pública do México Genaro García Luna foi detido segunda-feira na cidade de Dallas, no estado norte-americano do Texas, por suspeitas de ter recebido subornos do cartel de Sinaloa.

Considerado um dos líderes da guerra contra o narcotráfico no México, Genaro García Luna é acusado de ter recebido dinheiro a troco de favores por parte do mais famoso cartel de droga.

De acordo com a acusação, o antigo secretário de Segurança Pública do México recebeu milhares de dólares em subornos do cartel de Sinaloa oferecendo proteção ao grupo para desenvolverem as suas atividades no tráfico de droga.

"García Luna é acusado de ter recebido milhares de dólares por parte do cartel de El Chapo enquanto controlava a polícia federal mexicana e tinha a cargo a pasta da segurança pública no México", declarou o procurador Richard P. Donoghue.

De acordo com o procurador, esta detenção demonstra a "determinação dos EUA em fazer justiça contra aqueles que ajudam cartéis mexicanos que constituem uma ameaça para o país".