Encontrados destroços que podem pertencer ao avião chileno desaparecido

Sem certezas sobre o que possa ter acontecido com o avião Hércules C-130 da Força Aérea do Chile, desaparecido com 38 pessoas a bordo, as autoridades adiantaram esta terça-feira ter localizado destroços que podem ser da aeronave. Segundo o jornal “La Tercera”, os destroços foram encontrados a cerca de 30 quilômetros do ponto no qual foi feito o último contato da aeronave com o controle aéreo, quando seguia de Punta Arenas, no sul do Chile, para a Base Presidente Eduardo Frei, na Antártida.

Em comunicado oficial, a Força Aérea chilena confirmou que a autonomia de voo da aeronave expirou no início da madrugada de terça, pelo que as autoridades estão a lidar com o que consideram um aparelho “sinistrado” — ou seja, que sofreu danos ou um acidente.

A percorrer uma rota conhecida pela instabilidade climática, a hipótese mais seriamente considerada é a de se estar perante um “provável desastre”, com a garantia de que a procura pelos passageiros prosseguirá.

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse mesmo acreditar na existência de sobreviventes e pediu que as operações continuem “até que se esgotem todos os meios de busca”. No trajeto que fazia o Hercules C-130 são habituais os ventos fortes, dizem os especialistas, que apontam também a dificuldade em encontrar zonas para aterragens de emergência.

“Na região de Magalhães [perto da zona onde se perdeu o rasto do avião], as montanhas são altíssimas, disse ao jornal “Folha de São Paulo” o piloto brasileiro Edmundo Ubiratan. É igualmente comum os aviões esperarem por uma “janela de oportunidade” para descolarem, muitas vezes tendo de regressar ao aeroporto devido às más condições para aterrar.

Amaragem seria opção difícil

Considerado um dos modelos mais seguros do mundo, o Hercules C-130 está preparado para conseguir voar apenas com um dos quatro motores com que está equipado, lembra o mesmo jornal.

Uma vez que a comunicação via rádio se perdeu quando o avião sobrevoava o mar de Drake, uma das hipóteses considerada é a possibilidade de o piloto ter tentado pousar na água, o que não significa necessariamente uma solução segura. O Drake é conhecido também pelas tempestades frequentes, com ondas que tendem a ultrapassar cinco metros.

A Força Aérea do Chile anunciou esta segunda-feira ter perdido o contacto com o avião militar, cuja missão era prestar apoio apoio logístico e realizar trabalhos de manutenção na Base Presidente Eduardo Frei. O aparelho descolou às 16h55 (19h55 em Lisboa), tendo o contacto sido interrompido às 18h31. Ao todo seguiam a bordo “38 pessoas, incluindo 17 tripulantes e 21 passageiros”.

De acordo com a Força Aérea, os dois pilotos a bordo tinham ampla experiência e o avião construído em 1978 estava em boas condições. Ainda segundo a autoridade militar, a aeronave fazia a rota entre Punta Arenas e a base na Antártica uma vez por mês. Ao todo, participam nas buscas dois navios mercantes, dois das forças armadas, 13 aviões e três satélites.