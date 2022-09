EUA avisam Coreia do Norte para não efetuar testes nucleares ou com mísseis balísticos

Os Estados Unidos alertaram esta quarta-feira a Coreia do Norte para que não efetue qualquer novo teste nuclear ou de mísseis balísticos intercontinentais, durante uma reunião no Conselho de Segurança das Nações Unidas. "A continuação dos testes de mísseis balísticos é profundamente contraproducente", disse a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Kelly Craft, pedindo a Pyongyang que se envolva em negociações com os Estados Unidos.

Por outro lado, a embaixadora norte-americana afirmou que todos têm de estar "preparados para agir em conformidade" no Conselho de Segurança, referindo-se à possibilidade de novas sanções internacionais.

A Coreia do Norte prometeu recentemente um "presente de Natal" se os norte-americanos não mudarem a sua abordagem antes do final do ano. Depois de ter aumentado o número de lançamentos de mísseis de curto e médio alcance nos últimos meses, Pyongyang anunciou no domingo que tinha realizado um "teste muito importante" da sua base de lançamento de satélites, que deveria alterar o "estatuto estratégico" do país.

Kelly Craft salientou que Estados Unidos continuam comprometidos com uma solução pacífica e estão dispostos a ser "flexíveis nessa abordagem". "Não podemos agir sozinhos, a Coreia do Norte deve tomar a decisão difícil, mas corajosa, de trabalhar connosco. Os mísseis balísticos intercontinentais não trarão mais segurança à Coreia do Norte ", frisou

Durante a reunião, a China e a Rússia voltaram a apelar a uma redução das sanções económicas para criar uma "dinâmica positiva". "É imperativo que o Conselho de Segurança reverta as sanções, a fim de aliviar o sofrimento humanitário do povo norte-coreano e criar um ambiente propício ao diálogo", disse o embaixador chinês Zhang Jun.