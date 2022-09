Pelo menos seis mortos em tiroteio em New Jersey

Pelo menos seis pessoas morreram durante um tiroteio que ocorreu esta terça-feira em Jersey City, no estado norte-americano de New Jersey. Entre as vítimas mortais encontram-se um agente da polícia e dois suspeitos, anunciou o chefe da polícia Michael Kelly.

O alerta foi dado por volta das 12h30 locais (17h30 em Lisboa). Os dois suspeitos estiveram barricados num estabelecimento comercial da zona e – segundo testemunhas –, ouviu-se uma intensa troca de tiros durante mais de hora nos arredores do bairro de Greenville. “Parecia uma guerra. Algo que nunca tinha visto na minha vida. Foram disparados tiros e tiros, sem pausa”, afirmou o vereador Jermaine Robinson.

O mayor da cidade, Steven Fulop, admite a possibilidade de haver mais vítimas mortais na sequência do tiroteio, mas “não há suspeitas de terrorismo”, indicou à CNN o diretor do Departamento de Segurança Pública, James Shea.

No entanto, há indicações de que o tiroteio poderá ter ocorrido após desentendimentos num negócio de droga e que o agente da polícia terá sido vítima de uma emboscada por parte dos criminosos.

Entretanto, foi reforçada a segurança no bairro e vários helicópteros sobrevoam o local. Algumas empresas foram evacuadas e dezenas de escolas foram encerradas por precaução. As autoridades apelam também às pessoas para evitarem deslocar-se ao local, numa altura em estão envolvidos dezenas de agentes na operação policial.

No Twitter, o governador do estado de New Jersey, Philip D. Murphy, lamentou o incidente, sublinhando que os seus “pensamentos e orações estão com os homens e mulheres da Polícia de Jersey city, especialmente com os polícias baleados e com os moradores e as crianças fechadas num edifício.”

(Em desenvolvimento)