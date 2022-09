Líder birmanesa defende-se no mais alto tribunal da ONU das acusações de genocídio contra o povo rohingya

Aung San Suu Kyi, líder do primeiro Governo civil democraticamente eleito em Myanmar, já marca presença no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, onde fará a defesa da acusação de genocídio de que o país é alvo. Esta terça-feira é o primeiro dos três dias de audiências, num julgamento centrado nas operações militares birmanesas de 2017 contra a minoria muçulmana rohingya, que forçaram cerca de 700 mil pessoas a fugir para o vizinho Bangladesh.

A governante chegou ao amanhecer ao mais alto tribunal das Nações Unidas, onde uma longa fila a esperava. O facto de ter decidido deslocar-se à Holanda para defender os serviços militares birmaneses tem sido elogiado no país, maioritariamente budista, ainda que nos jardins do tribunal também a esperassem sobreviventes rohingya, em protesto.

Depois de um primeiro dia a ouvir, Suu Kyi deverá falar na quarta-feira, quando dirá o que até aqui tem dito: que as operações militares se tratavam de uma questão de legítima defesa contra-terrorista e uma resposta aos ataques dos rohingya. Se isso será suficiente para convencer os juízes do Tribunal Internacional de Justiça só depois se saberá.

yves herman

San Suu Kyi chegou a ser um símbolo da defesa dos direitos humanos, acumulando distinções, entre elas o Nobel da Paz de 1991, posição que foi desaparecendo à medida que a perseguição aos rohingya granjeava atenção internacional. A ONU considera mesmo que pode ter havido “cumplicidade” de Suu Kyi no “genocídio” da minoria muçulmana.

A acusação que agora chega a julgamento partiu do Governo da Gâmbia, país predominantemente muçulmano, que alega violações à Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, assinada em 1948, na sequência dos crimes cometidos durante o Holocausto. Os responsáveis do país da África Ocidental esperam que sejam aprovadas medidas imediatas de proteção dos rohingya.