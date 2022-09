Desigualdade aumenta risco de conflitos sociais e políticos na América Latina, alerta ONU

A América Latina e as Caraíbas correm o risco de sofrer mais crises sociais e instabilidade política por causa da desigualdade. A advertência é feita pelas Nações Unidas num relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado esta segunda-feira.

“A desigualdade é, sem dúvida, um dos problemas estruturais mais importantes da América Latina e, quando interage com outros elementos, torna-se um dos fatores de desestabilização”, disse Luis Felipe López-Calva, diretor para a América Latina e as Caraíbas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Segundo o relatório, milhões de pessoas saíram da pobreza na última década na América Latina, mas a região é a segunda mais desigual do mundo, depois da África subsariana. O documento destaca as lacunas no acesso a novas tecnologias, o que afeta as opções de emprego, a luta contra as alterações climáticas, especialmente em pequenas ilhas, e a igualdade de género.

“A perceção de injustiça na distribuição da riqueza aumentou e apenas 16% dos entrevistados considera esta distribuição justa”, lê-se no relatório.

Brasil ocupa a 79.ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano

“Devemos preocupar-nos por continuarmos a ser uma região com tanta desigualdade porque isto gera tensões e conflitos, devido à frustração social de não se alcançarem melhores condições de vida”, declarou López-Calva à agência de notícias France-Presse (AFP).

O IDH do PNUD, baseado em estatísticas sobre as condições de vida, indica que a América Latina tem uma média de bem-estar ligeiramente superior à média mundial. De acordo com o índice, o Chile é o país mais avançado da região, ocupando a 42.ª posição num total de 189 países analisados. O Brasil está em 79.º lugar.

A América Latina é considerada uma região de rendimento médio em comparação com o resto do mundo. Contudo, o relatório alerta que estes dados “podem ocultar as carências” da sociedade.

Igualdade de género enfrenta “sinais preocupantes”

Também é a região que regista a maior perda em desenvolvimento humano por desigualdade de rendimentos. O Haiti, a Guatemala e as Honduras são os países que mais perdem.

O relatório alerta que 30 milhões de jovens não têm estudos, emprego ou qualificações – destes, 76% são mulheres. Além disso, a igualdade de género enfrenta “sinais preocupantes de dificuldades e reversões”, refere ainda.

Para aquela agência da ONU, a América Latina tem a oportunidade de reverter a situação com políticas fiscais que gerem mais receita destinada a investimentos e políticas públicas, de modo a ampliar o acesso à educação, à saúde, à reforma, a novas tecnologias e ao emprego. “Mas é evidente que a classe média paga mais do que recebe em serviços sociais”, sublinha o documento.