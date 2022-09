Jovens líderes mundiais, da Finlândia à Estónia. O poder nas mãos dos sub-40

Teve uma ascensão rápida na política finlandesa, desde o pontapé de saída que foi presidir ao município da sua cidade natal, Tampere, quando tinha 27 anos. Sanna Marin prepara-se agora para ser a primeira-ministra mais jovem, em exercício. Aos 34 anos, Marin foi escolhida para liderar o Governo da Finlândia, após a renúncia de Antti Rinne.

“Temos muito trabalho pela frente para recuperar a confiança. Nunca pensei na minha idade ou no meu sexo. Penso nas razões por que entrei na política e nas coisas pelas quais conquistámos a confiança do eleitorado”, disse a nova primeira-ministra, que, apesar da juventude, não está sozinha num universo político onde as longas carreiras já não são obrigatórias para ascender ao topo. Conheça outros casos.

Sebastian Kurz

Com uma carreira política fulgurante na Áustria, Sebastian Kurz é, aos 33 anos, um exemplo de como a juventude deixou de ser um potencial obstáculo na hora de ocupar as mais altas cadeiras do poder. Sobra-lhe em popularidade aquilo que poderá faltar-lhe em experiência, mas os degraus foram subidos a uma velocidade considerável, tendo em conta que nasceu em 1986.

Atualmente bem posicionado para voltar a assumir o cargo de chanceler do país, depois de ter alcançado o lugar em 2017 - com apenas 31 anos - Kurz começou por dar nas vistas aos comandos da ala jovem do conservador Partido Popular Austríaco (ÖVP). Aos 27, surpreendeu ao tomar conta da pasta dos Negócios Estrangeiros, escolhendo lidar com a crise dos refugiados com uma mensagem de dureza, que lhe valeu ganhar notoriedade e simpatia, pelo menos suficientes para chegar a líder do Governo austríaco, fruto de uma coligação que durou 17 meses.

A ‘parceria’ política caiu por terra em maio deste ano, depois do escândalo Ibizagate, que envolveu o então líder da extrema-direita. Heinz-Christian Strache foi filmado numa casa em Ibiza a discutir com uma suposta sobrinha de um oligarca russo a concessão de contratos públicos em troca de apoio financeiro ao FPÖ, o que precipitou a dissolução do Executivo e levou à realização de novas eleições legislativas - que o partido de Sebastian Kurz haveria de ganhar.

O ÖVP, de centro-direita, negoceia agora com os Verdes a formação de uma nova coligação, fazendo juz à fama (e proveito) de Kurz como líder pragmático, com queda para se adequar à solução que lhe ofereça maiores benefícios.

Entre os que o admiram, reconhecendo-lhe talento e obra feita, e os que o acusam de não passar de um ultraconservador rodeado de bom marketing, há lugar para um facto: conseguiu baixar a dívida do país.

Jacinda Ardern

Ocupava há menos de seis meses o posto de primeira-ministra quando, em março, a Nova Zelândia saltou para as primeiras páginas dos jornais por causa do atentado que matou 50 pessoas em duas mesquitas. O mínimo que se pode dizer é que o mundo ficou impressionado com Jacinda Ardern, atualmente com 39 anos, a progressista de esquerda que fora eleita líder do Partido Trabalhista e que chegou ao poder mesmo sem ter vencido as eleições.

Apesar do segundo lugar alcançado, a cadeira foi-lhe destinada, graças ao apoio do partido nacionalista Nova Zelândia Primeiro (NZP) e dos Verdes. Quanto ao percurso daquela que no país conquistou, logo à chegada, o título da mais nova chefe de Governo dos últimos 150 anos, este tem ficado marcado por medidas que promovem a igualdade de género, os direitos parentais e da mulher, a preservação do ambiente e o combate à pobreza infantil.

Emmanuel Macron

História fez também Emmanuel Macron, em 2017, ao tornar-se o mais novo Presidente alguma vez eleito no país. Tinha 39 anos e submeteu-se à vontade dos eleitores pela primeira vez para ganhar. Antes, foi banqueiro; membro do Partido Socialista (entre 2006 e 2009); secretário-geral adjunto da Presidência da República, nomeado por François Hollande; e ministro da Economia.

Classificado como um pró-reformista e favorável às empresas, enquanto ministro foi criticado por questionar a jornada semanal de trabalho de 35 horas e por ter sido contra a criação de um imposto para milionários. Abandonou o Governo em agosto de 2016, quatro meses após anunciar a criação de seu próprio partido, o centrista En Marche!. Lançou depois a campanha para chegar à Presidência de França, onde chegou, visto como um político de centro.

Não tem sido fácil. A imagem de força que tem projetado para o exterior, não esconde uma queda progressiva de popularidade que se acentuou com os grandes protestos populares associados ao movimento dos ‘coletes amarelos”. Por estes dias, enfrenta de novo a fúria dos franceses, que voltaram às ruas, em greve, e em luta por causa da reforma do sistema de pensões.

Oleksiy Honcharuk

Em agosto, Oleksiy Honcharuk tornou-se o primeiro ministro mais jovem da Ucrânia. Tem 35 anos e contava com apenas três meses de experiência no Governo. Pouco conhecido, parco em entrevistas concedidas, mas com reputação de ser viciado em trabalho, o antigo advogado foi eleito pelo Parlamento ucraniano com os votos de 290 dos 424 deputados.

Herdou uma economia anémica e uma guerra estagnada no leste, além de merecer uma descrença relativamente generalizada quanto à sua capacidade para liderar as políticas governamentais. Os analistas vaticinam que permaneça na sombra da Presidência, a mesma – nas mãos de um também jovem Volodymyr Zelensky - cujo partido o apoiou.

Sobre o curriculum, Honcharuk foi chefe-adjunto do gabinete de Zelensky, supervisionando o desenvolvimento económico e as reformas e, antes disso, presidiu ao Better Regulation Delivery Office, um instituto financiado pela União Europeia, para melhorar o ambiente de negócios e a regulação estatal nos sectores económicos.

Jüri Ratas

O atual primeiro-ministro da Estónia chegou ao cargo com 38 anos, em 2016. A popularidade de Jüri Ratas foi testada já este ano, com o partido de orientação centro-esquerda, que lidera, a ser a segunda força mais votada.

O Partido do Centro somou 23% dos votos, numa eleição em que a surpresa ficou por conta da formação de extrema-direita e eurocética EKRE, que quase triplicou a percentagem conseguida no sufrágio anterior.

Graças a um certo contorcionismo, Jüri Ratas manteve-se no cargo. Se em novembro afirmara que lhe “seria impossível cooperar com um partido que discrimina determinadas nacionalidades e raças, como o EKRE”, após o desaire eleitoral acabou por aceitar coligar-se com a extrema-direita, inclusivamente entregando ao EKRE as pastas das Finanças, Interior, Ambiente, Comércio Externo e Agricultura.

Kim Jong Un

Ao filho mais novo do dirigente norte-coreano Kim Jong-il o poder caiu no colo quando tinha 27 anos, após a morte do pai. Não um poder qualquer, mas um poder absoluto, que faz dele um líder venerado e inquestionável na Coreia do Norte, ainda que no exterior pouco se saiba sobre Kim Jong Un.

Consta que era uma criança tímida, que estudou na Suiça, ora descrito como ambicioso, ora como mimado, sendo certo que em público só começou a aparecer em 2008, quando o pai sofreu um derrame.

Aos que lhe atribuiam pouca experiência e pulso fraco, surpreendeu pela forma como escolheu exibir as rédeas: definitivo a silenciar as vozes opositoras, mesmo que ecoem de cima, e desafiador no que toca à comunidade internacional. Afirmar a Coreia do Norte como uma indiscutível potência nuclear é um dos seus maiores objetivos.