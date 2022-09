Chama-se Sanna Marin e tem 34 anos. Finlândia prepara-se para dar posse à mais jovem líder mundial

A ministra finlandesa dos Transportes e das Comunicações, Sanna Marin, foi escolhida para liderar o Partido Social-Democrata, tornando-se assim a mais jovem primeira-ministra do país (e do mundo) quando tomar posse esta terça-feira. Com 34 anos, Marin será igualmente a mais jovem líder mundial.

A sua nomeação acontece após a renúncia de Antti Rinne na semana passada, depois de um partido da coligação governamental, o Partido do Centro, ter anunciado que perdera a confiança nele devido à forma como lidou com uma greve no país.

Os quatro outros partidos da coligação também são liderados por mulheres: a Aliança de Esquerda, de Li Anderson, a Aliança dos Verdes, de Maria Ohisalo, o Partido do Centro, de Katri Kulmuni, e o Partido Popular Sueco da Finlândia, de Anna-Maja Henriksson.

“Nunca pensei na minha idade ou no meu sexo”

“Temos muito trabalho pela frente para recuperar a confiança. Nunca pensei na minha idade ou no meu sexo. Penso nas razões por que entrei na política e nas coisas pelas quais conquistámos a confiança do eleitorado”, disse Marin, citada pelo jornal “The Guardian”, depois de ganhar, por uma curta margem, a liderança do seu partido.

Marin protagonizou uma ascensão rápida na política finlandesa desde que presidiu ao município da sua cidade natal, Tampere, aos 27 anos. Agora assumirá o cargo a meio de uma série de greves de três dias que interromperão a produção nalgumas das maiores empresas do país a partir desta segunda-feira. A Confederação das Indústrias Finlandesas estima que as paralisações terão um custo de 500 milhões de euros em receita perdida.

Após o anúncio da renúncia de Rinne, a coligação de centro-esquerda, que assumiu o poder há meio ano, concordou em dar continuidade ao programa político com ênfase numa mudança para a neutralidade carbónica. “Temos um programa governamental conjunto que une a coligação”, sublinhou Marin.

Marin deve ser confirmada a tempo da cimeira da UE

A Finlândia detém a presidência rotativa da União Europeia (UE) até ao final do ano, pelo que os deputados deverão aprovar a nomeação de Marin e do seu Governo rapidamente para que ela possa representar o país na cimeira de líderes da UE em Bruxelas já na próxima quinta-feira.

Marin destaca-se entre os mais jovens líderes mundiais como sendo a mais nova: o primeiro-ministro da Ucrânia, Oleksiy Honcharuk, tem 35 anos, a mesma idade que terá o líder norte-coreano, Kim Jong-un, enquanto a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, tem 39.