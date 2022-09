Beata, a irmã de Greta Thunberg que dança, canta e combate o bullying

Conhecida pela causa ambiental, Greta Thunberg tornou-se num dos maiores símbolos pelo clima e num dos nomes mais falados de adolescentes no mundo. Mas não é só a jovem, de 16 anos, que defende causas na família. A irmã mais nova é cantora, bailarina e feminista.

Beata Mona Lisa Ernman, de 13 anos, sai em defesa de campanhas contra o bullying e a favor do feminismo. Ainda recentemente, o elemento mais novo da família cantou um hino contra o assédio nas escolas numa televisão sueca, que se converteu num grande sucesso. A jovem deu também a cara por esta causa no 'Manual para Super Heróis', uma coleção de livros que visa dar apoio a alunos que sofrem com bullying na escola.

Na sua página do Instagram, Beata traça um pequeno perfil sobre si: “Adoro dança, música e abraços quentes”, pode ler-se na rede social, sublinhando que os internautas podem chamá-la apenas por Bea.

Nesta rede social, a irmã de Greta publica várias fotos com momentos musicais e espetáculos de dança, onde é uma das protagonistas. Segundo a família, a jovem é ainda mais ativa do que a irmã e tem por vezes episódios de “ira”. Beata também sai por várias vezes em defesa de Greta, que é alvo também de fortes críticas.

Em entrevista ao jornal sueco “Dagens Nyheter”, Greta admitiu que a irmã mais nova é a que mais sofre com os comentários negativos sobre a ativista pelo clima. “Na verdade, é ela quem mais sofre. Tem apenas 13 anos e tem que suportar as críticas sistemáticas e o ódio. As pessoas que me escrevem esses comentários e me ameaçam também ameaçam a minha família, Beata incluída”, defendeu Greta.

A diferença, segundo a jovem ativista, é que “está sempre em casa e eu estou sempre a viajar sem acesso a esses comentários”, explicou.

Nos últimos dias, Greta Thunberg esteve em Madrid, acompanhada pelo pai, para participar na Cimeira das Nações Unidas (ONU) sobre o Clima (COP25), enquanto Beata ficou com a mãe em Estocolmo.