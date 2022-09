O que resta de Portugal em Macau

A comunidade portuguesa foi sempre reduzida, mas continua a ser fundamental para a identidade de Macau e diferencia-a do resto da China. Depois da transferência, renovou-se com a chegada de muitos quadros jovens. É o caso de Carlota Beja, de 32 anos. A jovem regressou em 2012, para fugir à crise financeira. “Tinha nascido cá, tinha cá amigos, mas vim também porque a vida em Portugal estava difícil”, conta ao Expresso.

