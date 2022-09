Milhares de manifestantes voltam a marchar em Hong Kong pela democracia e direitos humanos

Centenas de milhares de manifestantes marcham em Hong Kong para assinalar o Dia dos Direitos Humanos e pedir mais democracia na região administrativa especial da China, noticia este domingo a agência Reuters.

Esta é a primeira vez desde 18 de agosto que um evento organizado pela Frente Civil para os Direitos Humanos – organizadora de grandes manifestações pacíficas em junho – recebeu luz verde do governo. Recorde-se que, há cerca de duas semanas, a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, prometeu que iria “ouvir humildemente” as pessoas na sequência das eleições em que os partidos pró-democracia conquistaram 90% dos 452 lugares para os conselhos distritais.

A marcha teve início em Victoria Park, na zona comercial de Causeway Bay, e foi em direção a Chater Road, perto do coração do distrito financeiro de Hong Kong.

Entoando cânticos como “Luta pela liberdade, fica com Hong Kong” e “Cinco exigências, nem uma a menos”, os manifestantes continuam assim a lutar pela democracia e liberdade da ex-colónia britânica que é atualmente uma região administrativa especial da China.

No início do dia, a polícia local anunciou que deteve onze pessoas entre os 20 e os 63 anos que alegadamente pretendiam “criar confusão” durante a marcha, confiscando canivetes, petardos, 105 balas e uma arma semi-automática, a primeira apreensão de uma arma em seis meses de protestos.

A contestação social em Hong Kong intensificou-se no início de julho, na sequência da apresentação de uma proposta de emendas à lei da extradição, que permitia a extradição para a China, onde os tribunais são controlados pelo Partido Comunista, dos denominados ‘infratores fugitivos’. A proposta foi entretanto retirada pelo governo local, em resposta a uma das exigências dos manifestantes.

Apesar da região administrativa especial da China ser governada sob a fórmula “Um país, dois sistemas”, garantindo-lhe assim liberdades das quais o resto do país não usufrui, os manifestantes acusam o governo chinês de querer interferir em Hong Kong e diminuir a sua autonomia – algo que Pequim nega