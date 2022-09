Três mulheres acusam de conduta sexual imprópria testemunha-chave de ‘impeachment’ a Trump

O embaixador dos EUA para a União Europeia (UE), Gordon Sondland, é acusado de conduta sexual imprópria por três mulheres, revelou esta quarta-feira a organização de jornalismo de investigação ProPublica. Sondland, que se tornou uma testemunha-chave no processo de ‘impeachment’ ao Presidente Donald Trump, nega as acusações.

Uma das acusadoras é Nicole Vogel, proprietária da revista “Portland Monthly”, que copublicou a reportagem sobre as alegações contra o embaixador para a UE. Vogel, uma potencial parceira de negócios, conta que Sondland a levou a conhecer um dos seus hotéis e que, a dada altura, lhe agarrou a cara e tentou beijá-la. Algumas semanas mais tarde, num outro encontro, Sondland terá colocado a mão na coxa de Vogel. Segundo o relato da mulher, depois de ela ter rejeitado os seus avanços, o embaixador desistiu de uma eventual parceria. A “Portland Monthly” esclarece que Vogel não esteve envolvida nas decisões editoriais sobre a publicação da peça.

Uma segunda mulher, Jana Solis, acusa Sondland de se ter exposto nu perante ela e de a ter beijado à força em 2008. E uma terceira, Natalie Sept, 27 anos mais nova do que o embaixador, disse que Sondland se ofereceu para a ajudar na sua carreira em 2010 e que cortou toda a comunicação depois de ela ter rejeitado um beijo forçado do empresário hoteleiro.

“Alegações inventadas e coordenadas para fins políticos”, diz Sondland

Em comunicado, Sondland afirmou que “estas alegações de toques e beijos indesejados são inventadas e coordenadas para fins políticos”. As alegações “não têm qualquer fundamento”, acrescentou, negando-as “categoricamente”.

O seu advogado, Jim McDermott, sugere mesmo que as mulheres estejam a retaliar depois de terem visto fracassar as suas oportunidades de negócio. “O que estas três mulheres têm em comum é que procuraram o embaixador Sondland para obterem ganhos financeiros e pessoais – um investimento, um trabalho e uma mediação de seguros – e ele recusou as suas propostas”, disse o advogado.

McDermott acrescentou que o momento da publicação do artigo poderá ser entendido como “manipulação velada de testemunhas”. No entanto, os jornalistas que assinam a peça sublinham que começaram a trabalhar no caso em outubro.

O site de Sondland publicou um comunicado em que fala de “jornalismo desleal”.

“Seguimos as ordens do Presidente”

Na semana passada, o embaixador para a UE prestou um depoimento arrasador para Trump. “Os membros desta comissão estruturam frequentemente estas questões complicadas na forma de uma pergunta simples: houve um ‘quid pro quo’ [uma contrapartida]? Como testemunhei anteriormente, em relação ao telefonema e ao encontro solicitado na Casa Branca, a resposta é: sim”, disse, em audição pública no âmbito do processo de ‘impeachment’.

sha hanting/china news service/vcg/getty images

O inquérito de destituição presidencial centra-se nas alegações de que Trump pressionou a Ucrânia a anunciar publicamente uma investigação ao ex-vice-Presidente Joe Biden. Em concreto, o Presidente Volodymyr Zelensky deveria anunciar que estava em curso uma investigação à produtora de gás Burisma, que contratara Hunter, filho de Joe Biden, e só assim Kiev receberia a prometida ajuda militar norte-americana. O antigo vice-Presidente é um dos candidatos mais bem posicionados para conseguir a nomeação democrata às presidenciais do próximo ano em que Trump tentará a reeleição. O atual Presidente tem feito acusações de corrupção, já refutadas, sobre Biden e o filho Hunter.

A ajuda militar à Ucrânia foi finalmente libertada em setembro, depois de um denunciante ter dado o alerta sobre um telefonema de 25 de julho entre os Presidentes Trump e Zelensky. A queixa do denunciante levou os democratas, maioritários na Câmara dos Representantes, a darem início a uma investigação de ‘impeachment’.

“Sabíamos que as investigações eram importantes para o Presidente”

Sondland, um empresário do ramo da hotelaria e financiador da campanha de Trump, não tinha qualquer experiência diplomática quando foi nomeado embaixador em Bruxelas. Tem sido descrito como um dos “três amigos” que a Administração usou para contornar os canais habituais do Departamento de Estado relativamente à Ucrânia.

Considerado uma testemunha-chave no processo, Sondland declarou que uma reunião na Sala Oval estava dependente do anúncio pelas autoridades ucranianas de investigações aos Biden e a uma teoria da conspiração, amplamente desacreditada, de que Kiev tinha plantado num servidor do Partido Democrata alegadas provas de que a Rússia interferira nas eleições de 2016.

“Os pedidos do senhor Giuliani [Rudy Giuliani, advogado pessoal de Trump] foram um ‘quid pro quo’ para organizar uma visita do Presidente Zelensky à Casa Branca. O senhor Giuliani estava a expressar os desejos do Presidente dos Estados Unidos e nós sabíamos que essas investigações eram importantes para o Presidente”, disse.

O embaixador negou veementemente qualquer envolvimento nalguma forma de “diplomacia irregular ou não autorizada”, declarando que manteve o Departamento de Estado e o Conselho de Segurança Nacional informados das suas atividades. “Estavam todos a par, não era segredo”, sublinhou, incluindo o vice-Presidente, Mike Pence, e o Secretário de Estado, Mike Pompeo, entre as pessoas informadas.

Antes da audição da semana passada, Sondland já tinha voltado atrás numa alegação inicial, à porta fechada, de que não se lembrava de quaisquer conversas sobre o anúncio de uma investigação em troca de ajuda militar.