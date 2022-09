Mapas da Apple passam a mostrar a Crimeia como território russo

Os mapas e as aplicações meteorológicas da Apple, quando usadas na Rússia, passaram a mostrar a Crimeia como território russo. A mudança segue-se a conversações entre a Rússia e a empresa norte-americana, e foi anunciada oficialmente quarta-feira numa declaração da Duma, o Parlamento estatal russo. Noutros países - por exemplo, França - os mesmos mapas da Apple representam a Crimeia como não pertencendo a nenhum país.

O presidente da Duma, Vasily Piskarov, disse que a Rússia estava aberta ao diálogo com "países estrangeiros" mas mantinha-se vigilante, e rejeitou "interferências externas" - uma alusão ao facto de o seu domínio na Crimeia não ser reconhecido pela comunidade internacional, mantendo-se em vigor sanções contra o país.

Anexada pela Rússia à força em 2014, aquela península pertencia formalmente à Ucrânia desde meados do século XX, quando o então secretário-geral da União Soviética, Nikita Kruschev, a incluiu no território dessa região - uma medida que pouca diferença fazia, dado que o Ucrânia fazia parte da URSS.

Quando este país se dissolveu e a recuperou a sua independência, a Ucrânia manteve a Crimeia, uma situação reconhecida em acordos com a Rússia. Mas a Rússia sempre se considerou com direitos históricos à Crimeia, e o facto de ela acolher a frota naval russa e controlar o acesso ao Mar Negro levou a que o Governo de Putin a anexasse, usando como argumento a elevada quantidade de cidadãos de etnia russa no território.

Um referendo organizado pelo Kremlin em termos muito criticados oficializou essa situação, mas as tensões continuaram, até pela guerra separatista que a Rússia continua a alimentar no leste da Ucrânia, e que já fez 13 mil mortos. Em relação à Crimeia, outros gigantes da informática não fizeram uma cedência tão explícita como a Apple, mas também acusam a pressão russa. A Google, por exemplo, usa a ortografia russa para designar os nomes de lugares na península.