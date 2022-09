Facebook perde o seu único parceiro de verificação de factos (fact-checker) na Holanda

O Facebook perdeu o seu único fact-checker (verificador de factos) na Holanda, depois de o jornal online Nu.nl anunciar que desistia da parceria. O motivo foi o facto de o Facebook ter passado a isentar os anúncios e as declarações políticas dessa verificação. "Que sentido faz lutar contra as fake news se não nos permitem abordar os políticos?", disseGert-Jaap Hoekman, editor-chefe do Nu.nl. "Uma coisa seja clara: continuamos a defender o conteúdo das nossas verificações factuais".

Foi em setembro que o Facebook anunciou a sua nova política. O seu vice-presidente Nick Clegg, um antigo líder político britânico, disse: "Daqui para a frente, trataremos o discurso de políticos como conteúdo merecedor de ser notícia que, por regra, deve ser visto e ouvido". Clegg acrescentou não ser "um papel apropriado para nós tentarmos ser árbitros em debates políticos e impedir o discurso de um político de atingir a sua audiência e ser alvo de debate e escrutínio público".

Talvez por Donald Trump ser um dos maiores promotores de teorias desacreditadas - por exemplo, sobre a interferência da Ucrânia nas eleições americanas, quando todas as agências de informação dizem que foi a Rússia - políticos democratas como a senadora Elizabeth Warren logo acusaram a empresa de pôr o lucro à frente da proteção da democracia, ao contrário do Twitter, que decidiu proibir anúncios políticos.

Em maio, o Facebook anulou o veredito do Nu.nl sobre uma política holandesa que dizia que 10 por cento dos terrenos rurais na Roménia eram propriedade de não-europeus - o jornal considerou esse facto como não-verificado. Quando o Facebook rejeitou outro veredito da Nl.nl, sobre afirmações de partidos de extrema direita, o jornal cansou-se e cancelou a sua colaboração com a empresa.

Outro parceiro do Facebook no fact-checking, a Universidade de Leiden, já tinha feito o mesmo em 2018. Mesmo empregados do Facebook contestaram publicamente a sua posição no assunto. Desta vez, a empresa elogiou o Nu.nl e explicou que lutar contra a desinformação é um algo que envolve aspetos diferentes, garantindo estar "comprometida a combatê-la com muitas táticas" e elogiando o esforço "valioso e importante" dos fact-checkers.

Referiu também os "55 parceiros de fact-checking que verificam conteúdo em 45 línguas", dizendo que tenciona expandir esse programa "na Europa e, esperamos, na Holanda".