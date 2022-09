Tribunal confirma sentença contra Lula da Silva e agrava pena para 17 anos

A condenação de Lula da Silva no processo conhecido como “sítio em Atibaia” foi confirmada esta quarta-feira por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região. Em causa estão crimes de corrupção e lavagem de dinheiro numas obras realizadas num imóvel em Atibaia, perto de São Paulo. De acordo com o jornal “Folha de São Paulo”, o tribunal decidiu ainda agravar a pena do ex-presidente brasileiro de 12 para 17 anos de prisão.

Lula da Silva está envolvido numa série de processos judiciais e, recentemente, foi libertado depois de 19 meses na prisão de Curitiba, onde estava a cumprir pena por corrupção no caso do triplex. A libertação aconteceu devido a uma alteração de uma decisão de 2016, decretando que ninguém pode ser considerado culpado até so trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando já foram esgotadas todas as hipóteses de recurso, considerando que a execução provisória - que era o que acontecia até agora com Lula - viola o princípio da presunção de inocência.

A confirmação da condenação no caso do “sítio em Atibaia” - Lula já havia sido condenado em primeira instância - acontece depois de ter sido provado que as construtoras Odebrecht e OAS fizeram obras de um milhão de reais num imóvel naquela região dos arredores de São Paulo, uma casa que poderia ser usada por Lula em troca de decisões executivas favoráveis às empresas.

Além de Lula, mais dez pessoas foram condenadas em primeira instância, incluindo os ex-presidentes da OAS, Léo Pinheiro, e da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Lula nega irregularidades, enquanto os dois empresários - que colaboram com a investigação da Lava Jato - já confessaram os crimes.