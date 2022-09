Panamá Papers. Demitem-se dois ministros em Malta no âmbito da investigação sobre morte de jornalista

A investigação sobre o assassínio da jornalista Daphne Caruana Galizia, em 2017, está a provocar uma crise política em Malta. Horas após a demissão do chefe de gabinete do primeiro-ministro, esta terça-feira, dois ministros afastaram-se também.

Apesar de ter garantido que não o faria, o ministro do Turismo Conrad Mizzi renunciou ao cargo. Em simultâneo, o titular da Economia, Chris Cardona, declarou “autosuspender” as suas funções até à conclusão das investigações sobre o crime.

“No contexto das atuais circunstâncias políticas, senti que era meu dever renunciar por lealdade ao povo, ao Partido Trabalhista e ao primeiro-ministro”, declarou Mizzi, sem que tenha ficado claro se optou voluntariamente por sair ou se foi forçado a demitir-se.

“Quero deixar claro uma vez mais que não tive qualquer associação, direta ou indireta, com [a empresa] 17 Black ou a Yorgen Fenech”, acrescentou o agora ex-ministro, referindo-se ao empresário detido na semana passada no Mediterrâneo a bordo do seu iate e indicado como suposto mandante da morte de Daphne Galizia.

Horas antes, o primeiro-ministro Joseph Muscat tornara pública a renúncia do seu chefe de gabinete, Keith Schembri, que na segunda-feira foi interrogado pela polícia em relação com o crime.

O empresário detido na passada semana é acionista da companhia da central elétrica Electrogas, que foi mencionada na investigação ‘Papéis do Panamá’ como a estrutura que depositava fundos de Mizzi e Schembri em empresas secretas do país.

Mizzi – anteriormente responsável pela pasta da Energia - foi responsável pela concessão do contrato da Electrogas e a construção da central elétrica.

Segundo as notícias mais recentes, o empresário Yorgen Fenech relacionou Keith Schembri com casos de corrupção e com o assassínio da jornalista, informação que o primeiro-ministro declinou comentar, alegando não estar a par dos detalhes da investigação.

Schembri foi acusado de corrupção pela própria Caruana Galizia, a jornalista de 53 anos assassinada por uma bomba colocada no seu automóvel em 16 de outubro de 2017 perto da sua residência de La Valetta, um caso que comoveu a opinião pública maltesa e europeia.

O caso ameaça atingir o próprio primeiro-ministro. “Demito-me se existir alguma forma de relação entre mim e o assassínio”, afirmou Joseph Muscat, apesar de insistir que “nunca” fez “vista grossa” perante a corrupção.