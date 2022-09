Médicos na Índia extraem rim com 7,4 quilos a um doente

Um rim com 7,4 quilos, equivalente ao tamanho de dois bebés recém-nascidos, foi extraído a um doente no hospital Sir Ganga Ram, em Nova Deli (Índia). O paciente não-identificado, de 56 anos, sofre de doença renal policística autossómica dominante, uma condição que implica o crescimento de quistos cheios de fluídos no rim.

Além de dores que tinha, custava-lhe respirar, dado que o rim apertava outros órgãos. Quando foram detetadas infeções internas e surgiu o risco de infeções, os médicos decidiram operar. O procedimento total levou cerca de duas horas, com os últimos 30 minutos dedicados à extração propriamente dita.

O peso é um recorde absoluto na Índia - em termos gerais, o Guinness regista um caso com 4,25 quilos - mas médicos envolvidos na operação agora realizada referem um caso com 9 quilos nos EUA e outro com 8.7 quilos na Holanda. Um rim normal tem 12 centímetros e pesa entre 120 e 150 gramas, segundo a Agência France-Presse.

A foto dos quatro médicos ainda uniformizados e com o rim extraído na mão está a correr mundo. Entretanto, o paciente vai fazendo diálise enquanto espera por um transplante. A informação oficial é que se encontra bem.