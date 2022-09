Marcelo felicita Ursula von der Leyen por eleição da Comissão Europeia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta qurta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pela eleição da sua equipa de comissários, afirmando que "poderão contar decisivamente com Portugal". De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "endereçou uma mensagem de felicitações à presidente Ursula von der Leyen", no dia em que o Parlamento Europeu votou favoravelmente o novo colégio de comissários.

"Ao notar a centralidade do papel da Comissão Europeia na resposta aos múltiplos desafios com que a União Europeia está confrontada, e portanto na resposta aos anseios e preocupações dos cidadãos europeus, bem como aos seus sonhos e aspirações, o Presidente da República afirmou que o novo colégio de comissários e a sua nova presidente poderão contar decisivamente com Portugal", lê-se na mesma nota.

O primeiro-ministro, António Costa, também saudou hoje a alemã Ursula von der Leyen e os elementos da sua equipa pela sua eleição como membros da nova Comissão Europeia, declarando esperar desenvolver em "estreita coordenação" uma "agenda progressista" para a União Europeia.

Esta posição de António Costa foi transmitida na sua conta oficial na rede social Twitter, momentos depois de o Parlamento Europeu ter aprovado o colégio da nova Comissão Europeia presidida por Ursula Von der Leyen, que iniciará funções no domingo, 01 de dezembro.

"Parabéns Ursula von der Leyen e à nova equipa da Comissão Europeia pela eleição de hoje. Aguardamos com expectativa o trabalho a desenvolver em estreita coordenação convosco e com o Parlamento Europeu para a implementação de uma agenda progressista para a União Europeia", escreveu o líder do executivo português.

O novo executivo comunitário, em que a comissária designada por Portugal, Elisa Ferreira, será responsável pela pasta da Coesão e Reformas, foi aprovado pelos eurodeputados com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, num total de 707 votos expressos.