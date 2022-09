Manifestantes incendiaram consulado iraniano em Najaf, no sul do Iraque

Manifestantes contra o Governo iraquiano queimaram esta quarta-feira o edifício do consulado iraniano no sul do Iraque, num dia marcado por seis mortos devido à violência que atinge o país, anunciaram as autoridades em Bagdad.

Os manifestantes destruíram o consulado iraniano na cidade de Najaf e pelo menos 33 pessoas ficaram feridas quando a polícia disparou munições reais para impedir as pessoas de entrarem no edifício, tendo sido declarado um recolher obrigatório depois do incidente.

Os funcionários iranianos não sofreram ferimentos e conseguiram sair do local através das traseiras.

Em Bagdad, dois manifestantes morreram e 35 ficaram feridos quando as autoridades dispararam para tentarem dispersar os manifestantes da histórica rua Rasheed, local onde se têm registado diversos focos de violência, com incidentes.

Já em Querbala, quatro manifestantes morreram nas últimas 24 horas, três deles atingidos com balas reais e um que foi atingido por uma lata de gás lacrimogéneo e não resistiu aos ferimentos.

Desde 1 de outubro que dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas, indignados com o que apelidam de corrupção generalizada, com a falta de oportunidades de emprego e com os serviços básicos pobres, apesar da riqueza em petróleo do país.

As manifestações têm ocorrido sobretudo nas praças Tahrir e Khilani, na capital iraquiana, e nas províncias predominantemente xiitas do sul, no seguimento de medidas rígidas das forças de segurança iraquianas para acalmar os protestos.

Segundo fontes médicas e de segurança, os protestos já provocaram mais de 350 mortos e 15.000 feridos, na sua maioria manifestantes.