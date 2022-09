Mais de mil agricultores franceses bloqueiam autoestradas contra medidas do Governo

Mais de mil agricultores franceses estão a bloquear esta quarta-feira as principais autoestradas nos arredores de Paris, causando o caos no trânsito local, num protesto contra as políticas para o sector.

Os agricultores chegaram ao início desta manhã aos subúrbios da capital francesa ao volante dos seus tratores, com vista a uma concentração na Avenue Foch, uma larga avenida que conta com alguns dos edifícios mais luxuosos de Paris, perto do Arco do Triunfo.

O protesto – convocado pelos dois principais sindicatos do sector – visa exigir mais receitas e contestar várias medidas do Governo, como a eliminação progressiva do glifosato até 2021, e o acordo de livre comércio UE-Mercosul, que segundo os agricultores franceses, irá permitir a importação de produtos de menor qualidade a um preço mais baixo.

“O nosso objetivo é enviar uma mensagem forte ao Presidente da República, Emmanuel Macron, para exigir uma resposta às questões que levantámos já muito tempo”, afirmou Jérôme Despey, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Exploradores Agrícolas (FNSEA).

Vários agricultores exibem cartazes com slogans como: “Macron, responde aos nossos apelos. Salva os agricultores”, “Não há um país sem agricultores” ou “Deixa fazer o nosso trabalho”, refere a Reuters.

França é o maior produtor de bens agrícolas da União Europeia, recebendo anualmente cerca de 10 mil milhões de euros em subsídios europeus para o sector.