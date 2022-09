Explosão de mina faz 15 mortos no Afeganistão

Quinze pessoas, entra as quais oito crianças, morreram esta quarta-feira devido a uma explosão de uma mina em Imam-Sahib, no norte do Afeganistão, anunciou o Ministério do Interior local.

"Uma mina colocada por terroristas talibãs explodiu quando um veículo civil passou pela praça, Imamuddin, em Imam-Sahib, província de Kunduz, matando 15 pessoas", disse Nasrat Rahimi, porta-voz do Ministério do Interior. Segundo a mesma fonte as vítimas mortais são seis mulheres, oito crianças e um homem.

A província de Kunduz é palco de confrontos regulares entre os talibãs e as forças governamentais, apoiadas pelos norte-americanos.