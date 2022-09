Hong Kong e Macau. A herança que os separa

Em Macau, “não é qualquer assunto que consegue convencer as pessoas a irem para a rua”, dizia à Lusa há pouco menos de uma semana o único deputado português na Assembleia Legislativa da região autónoma. Pereira Coutinho afirmava-o ao reconhecer que o Governo local “tem medo que o que se passa em Hong Kong possa alastrar a Macau”, mas considerando que no território não há 'mercado' para a mobilização.

“Hong Kong tem alguma tradição de movimentos sociais, que Macau não tem”, concorda o antropólogo Carlos Piteira, que justifica as diferentes realidades com as também diferentes heranças deixadas pelos ingleses e pelos portugueses”.

“O conceito de um país, dois sistemas é comum” e “o poder chinês não está ausente em nenhum dos territórios”, mas “falamos de sentimentos distintos”, considera o professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e investigador no Instituto do Oriente. Ao Expresso, Carlos Piteira defende que em Hong Kong está em causa “a emergência de uma entidade local – o que é ser um chinês de Hong Kong? - uma situação nova com a qual a China não está a saber lidar”.

Quanto à forma como em Macau foram sendo olhados os protestos, José Álvares, jurista residente na região autónoma, faz uma distinção geracional. “Entre as camadas mais jovens haverá alguma abertura para os entender, não direi que exista um apoio claro, mas há uma simpatia. Para os mais velhos, o que se passa é algo anormal e que não faz sentido”.

Em Macau “não há descontentamento”

O jurista olha para Hong Kong como uma realidade que tem na raíz “um problema social”. “Há uma insatisfação perante os sucessivos Governos, com uma parte da população insatisfeita, por sentir que não é ouvida”, afirmou ao Expresso. Já em Macau, disse, “as pessoas têm uma vida confortável”. “Haverá problemas sociais, claro, mas o território tem bastante dinheiro e foi possível fazer uma distribuição que protegeu as camadas mais necessitadas, garantiu o pleno emprego, bons salários... o que significa não existir descontentamento entre a população.”

E enquanto em Hong Kong é visível “a penetração e influência do modelo ocidental de democracia, de educação, de visão e de maior internacionalização, Macau nunca foi uma cidade internacional”, considera ainda Pereira Coutinho, deputado, na Assembleia Legislativa desde 2005.

Considerando o tema sensível que é Hong Kong, o deputado apontou à Lusa o que entende ser outra evidência: “As pessoas vão para a rua são identificadas, são referenciadas”, porque em Macau “temos câmaras em todos os lados. Pode não ter consequências imediatas, mas eu garanto que terão retaliações indiretas e diretas no médio prazo”.

Um “tufão” que é “um aviso”

Já o chefe do Governo de Macau eleito considerou que os acontecimentos em Hong Kong são um aviso para Macau e “um tufão que, mais cedo ou mais tarde, vai passar”.

Numa entrevista concedida há uma semana ao canal de televisão chinês CCTV, Ho Iat Seng considerou que “Hong Kong deixou que as pessoas soubessem o que são desordeiros, o que são direitos, e como os direitos e as obrigações das pessoas devem estar equilibrados”.

“Muitas pessoas em Hong Kong estão demasiado preocupadas com os seus direitos e ignoram as suas obrigações”, referiu, concluindo ser necessário “trabalhar esta questão através da educação”.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Macau sublinhou apoiar firmemente o princípio “um país, dois sistemas”, ao abrigo do qual foram criadas as duas região administrativas especiais chinesas de Macau e Hong Kong.

“O princípio pode funcionar muito bem e por muito tempo. Macau deve ser um modelo para a grande causa da reunificação do nosso país”, acrescentou. “Quando falamos de 'um país, dois sistemas' não nos podemos focar apenas em 'dois sistemas' e ignorar que 'um país' é a condição prévia”, concluiu.