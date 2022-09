Um milhão de preservativos defeituosos distribuídos no Uganda

Mais de um milhão de preservativos distribuídos por uma organização internacional no Uganda tinham buracos ou eram propensos a rebentar, pelo que estão a ser recolhidos. A notícia, que seria sempre alarmante, é-o ainda mais num país onde 6 por cento dos adultos têm HIV.

Os preservativos foram doados pela Marie Stopes, uma entidade originária do Reino Unido que distribui entre 1,5 e 2 milhões deles todos os meses no Uganda, segundo a BBC. Fabricados na Índia, ainda não se conhece a origem dos defeitos que apresentam, mas a organização já conseguiu recolher cerca de metade deles.

Foi a Autoridade Nacional do Medicamento do Uganda que contacto a Marie Stopes a dar conta de que os preservativos da marca Life Guard tinham falhado em testes. Estão em causa 335 mil pacotes ao todo. A organização disse que ia investigar o que aconteceu e tentar continuar a garantir os mais elevados padrões de qualidade.

Fundada em 1976, a Marie Stopes, batizada com o nome de uma defensora dos direitos das mulheres na primeira metade do século XX (que foi também a primeira académica do século feminino na Universidade de Manchester) atua em 37 países para garantir acesso a contracepção e ao aborto livre. Ao todo, 11 mil pessoas integram as suas equipas.