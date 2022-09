Queda de ponte em França faz um morto

Uma ponte colapsou esta segunda-feira em Toulouse, resultando na queda de um camião e de um carro, de acordo com o BFMTV.

Há uma vítima mortal, uma adolescente de 15 anos, confirmaram as autoridades. Encontrava-se dentro de um carro com a mãe, tendo esta sobrevivido. É uma das quatro pessoas que foram resgatadas com vida. Equipas de resgate - são 60 operacionais, entre os quais mergulhadores e 40 elementos da polícia local - procuram um número indeterminado de desaparecidos.

“A ponte colapsou totalmente, e sabemos que caíram ao rio pelo menos dois veículos. Estamos a tentar confirmar a queda de um terceiro”, afirmou o chefe das operações, o tenente-coronel Gerbaud, ao canal televisivo francês.

Ambos os veículos terão caído ao rio Tarn cerca das 8h (7h em Portugal), depois do colapso da ponte de 152 metros de comprimento e cinco de largura, e que liga Mirepoix-sur-Tarn e Bessières.

Alguns meios de comunicação falam em vítimas mortais —nomeadamente um jovem de 15 anos que viajava num carro que terá caído ao rio — mas essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A ponte em causa foi construída em 1935 e teve obras em 2003. Nenhuma das avaliações a que foi submetida concluiu que havia risco de colapso, diz o BFMTV.

[NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 13H25]