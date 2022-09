“Não sou pombo-correio para colocar tornozeleira. Quero a anulação da safadeza e dos processos”, diz Lula

“Primeiro eu disse para eles que a minha casa não é uma prisão, a minha casa é meu lugar de liberdade. Segundo que a minha canela não é canela de pombo e eu não sou pombo-correio para colocar tornozeleira [pulseira eletrónica]”, afirmou este domingo o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva perante milhares de pessoas no Recife.

Em setembro, a Procuradoria em Curitiba solicitou à justiça que o antigo chefe de Estado cumprisse o que lhe restava da pena em regime semiaberto, uma vez que atendia aos requisitos necessários, como lembra o jornal “Folha de S. Paulo”: já tinha cumprido um sexto da pena e registava bom comportamento. Na altura, Lula sublinhou que não ia negociar a sua liberdade e pediu o direito de recusa. A sua libertação aconteceu antes de uma decisão final sobre o assunto.

“Não aceito negociação. Eu quero a minha inocência, eu não quero privilégio. Eu quero que julguem o meu processo, arrumem prova para dizer quem é quadrilha nesse país”, acrescentou Lula este domingo.

“Adoraria estar com Moro e Dallagnol”

“Apresentem provas contra mim e me condenem, e eu não virei mais fazer discurso para vocês. Quero a anulação da safadeza e dos processos. Adoraria estar com Moro e Dallagnol para discutir quem é safado nesse país”, prosseguiu. Sérgio Moro foi o juiz federal que condenou Lula à prisão e é o atual ministro da Justiça do Presidente Jair Bolsonaro. Deltan Dallagnol é um procurador que integra e coordena as investigações da Operação Lava Jato.

Após 580 dias preso na Polícia Federal em Curitiba, Lula foi libertado no início do mês, beneficiando de um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal que decidiu anular a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Isto significa que os réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos.

No entanto, Lula continua ao abrigo da Lei da Ficha Limpa, estando impedido de disputar eleições, como aconteceu nas presidenciais do ano passado, ganhas por Bolsonaro.

No Recife, o ex-Presidente declarou que vai dedicar a sua liberdade a libertar o Brasil da “quadrilha de milicianos que toma conta desse país”. “Eles estão destruindo o país em nome do quê? Eles estão fomentando a milícia em nome do quê neste país?”, perguntou. “A luta não acabou. Não há como acabar uma luta porque queremos mais. Quando resolvi me entregar, falei que eu não sou o Lula, eu sou uma ideia assumida pelo povo. Na democracia, o show não para”, prosseguiu.

Supremo poderá anular processo do triplex

Lula foi condenado por Moro a nove anos e meio no caso do triplex do Guarujá, um apartamento que alegadamente terá recebido como suborno. Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão. No entanto, em abril deste ano, os juízes do Superior Tribunal de Justiça reduziram-na para os oito anos e 10 meses.

Nas próximas semanas, o Supremo poderá anular todo o processo do triplex sob o argumento de que o juiz responsável – e atual ministro – Sérgio Moro não tinha a imparcialidade necessária para julgar Lula, conta a “Folha”.

Além do caso triplex, o antigo Presidente foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia, sendo ainda réu noutros processos na justiça federal em São Paulo, Curitiba e Brasília.