Milionário da tecnologia e dono do grupo que detém jornal “Berliner Zeitung” foi informador da Stasi

Os editores do jornal alemão de centro-esquerda "Berliner Zeitung" estão a lidar com um caso de polícia dentro da sua própria redação. O novo dono do jornal, Holger Friedrich, atualmente magnata da tecnologia, foi informador da polícia política do regime comunista que vigorou no Leste da Alemanha até 1990, a Stasi - e não nega o seu passado. Não nega porque, defende-se Friedrich, comprou o grupo soterrado em dificuldades financeiras. Ou se tornava informador ou teria sofrido graves consequências.

A Stasi tinha uma número enorme de efetivos, cerca de 90 mil pessoas, e mais de 170 mil outras forneciam regularmente segredos que muitas vezes escutavam junto dos seus próprios círculos familiares ou profissionais. Holger Friedrich foi uma dessas pessoas. Nome de código: Peter Bernstein. Friedrich tem dito à imprensa alemã para tentar analisar o seu caso à luz da realidade alemã na altura da Guerra Fria e contou que tinha sido obrigado a colaborar com a Stasi depois de ter tentado fugir do Leste e que teria sido preso “muitos anos” caso se tivesse negado a participar na rede de informadores. O problema é que, segundo a investigação do Welt am Sonntag (texto em alemão), que desvendou a história (resumo em inglês), o senhor Bernstein foi um informador particularmente prolífico, tendo acusado vários dos seus colegas militares de conspirações oposicionistas e de outras coisas graves, em vários relatórios fortemente incriminatórios.

Num editorial escrito em conjunto, o editor do "Berliner Zeitung", Jochen Arntz, e Elmar Jehn, que ocupa a mesma posição no tablóide da mesma empresa, o "Berliner Kurier", escreveram que estão em contacto com várias fontes para entender o que se passou e pediram a Friedrich que explicasse por que razão escondeu o seu passado durante o processo de aquisição dos jornais.

O "Berliner Zeitung" é uma excepção no panorama mediático do Leste. Enquanto a maioria dos jornais da Alemanha Oriental deixou de publicar após a queda do Muro de Berlim o "Zeitung" conseguiu manter-se, foi o único a sobreviver apesar de nos últimos anos ter passado por várias mãos.

Os jornalistas tinham finalmente oferecido a sua confiança ao projeto de Holger Friedrich porque o milionário da tecnologia não parecia interessado em subverter os critérios jornalísticos em prol da publicidade. Pelo menos foi o que prometeu num artigo de opinião amplamente partilhado nas redes sociais, assinado no próprio "Berliner Zeitung", onde defende que a Alemanha precisa de “orgulho oriental” e que a integração é uma missão que não está completa e para a qual a imprensa pode contribuir.