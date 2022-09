EUA. Atirador está entre os quatro mortos de tiroteio em Duncan

O atirador responsável pelo tiroteio no exterior de um espaço comercial, em Duncan, no estado do Oklahoma, que provocou três vítimas, está entre os mortos, informou o procurador da área.

Jason Hicks, o procurador do condado de Stephens, confirmou que o atirador, que não foi identificado publicamente, morreu durante o tiroteio ocorrido na manhã de segunda-feira em Duncan.

As autoridades avançaram que dois homens e uma mulher tinham sido atingidos fatalmente. A polícia está a entrevistar testemunhas e a recolher provas.

Dois corpos cobertos com panos eram visíveis no período posterior ao almoço. A polícia adiantou que tinha recolhido uma arma no local.

A porta-voz da Walmart, LeMia Jenkins, afirmou que o tiroteio "não era uma situação ativa" e que o estabelecimento não tinha sido evacuado.