“A independência na Catalunha virá. É algo que ninguém vai parar”, garante presidente do Governo regional

O presidente do Governo Regional da Catalunha, Quim Torra, garantiu que a independência na região “virá”. “É algo que ninguém vai parar. Vamos exercer novamente o direito de autodeterminação”, acrescentou, em entrevista à Al Jazeera divulgada este fim de semana.

“Aprendemos algo com o último ano. A ideia é: vamos ser mais fortes, vamos construir este grande consenso entre todos nós e depois vamos prosseguir com este horizonte de exercer o nosso direito de autodeterminação”, referiu.

Em maio de 2018, o Parlamento catalão elegeu Torra como o novo presidente do Governo Regional. Torra é um aliado próximo do seu antecessor no cargo, Carles Puigdemont, que no ano anterior tinha sido deposto pelo então primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, na sequência de um referendo, entretanto ilegalizado, e posterior declaração da independência da Catalunha do resto de Espanha.

“A violência não é compatível com o processo de independência”

Puigdemont fugiu para a Bélgica. Em meados de outubro deste ano, o Supremo Tribunal de Espanha condenou nove dirigentes envolvidos no processo de proclamação de independência da Catalunha a penas entre os 9 e os 13 anos de prisão. Poucas horas depois, o Supremo reativou também o mandado de detenção europeu sobre Puigdemont, com vista à sua extradição.

Prosseguindo a agenda pró-independentista do seu antecessor, Torra foi obrigado a retirar todos os símbolos separatistas da sede do Governo, mas só o fez depois de expirado o prazo dado pelo tribunal. Esta segunda-feira, deverá ser julgado por desobediência.

Criticado por ser lento a condenar a violência de alguns protestos pela independência, sobretudo depois de ser conhecida a sentença do Supremo, Torra disse à Al Jazeera: “A violência não é compatível com o processo de independência da Catalunha. Não nos representa. A situação agora é muito complicada. As pessoas estão zangadas com a sentença contra os nossos colegas. Temos de voltar ao que é a essência do conflito da Catalunha. Temos de encontrar uma solução política para esta questão política. Os catalães querem decidir por eles o seu próprio futuro.”

“O que é que Espanha oferece à Catalunha?”

Na mesma entrevista, Torra garante que tenta conversar com o primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez, todos os dias para encetar negociações sérias sobre o futuro da Catalunha. “Do lado do Governo catalão, vamos pôr sobre a mesa o que pensamos ser a solução para o conflito. Trata-se de um referendo acordado, validado internacionalmente, a fim de dar ao povo catalão a possibilidade de dizer se quer ou não ser independente. E encorajamos firmemente o Governo de Espanha a pôr a sua solução na mesa das negociações. Dessa forma, as negociações podem começar. O que é que Espanha oferece à Catalunha?”, sublinhou.

Há pouco mais de uma semana, os espanhóis voltaram às urnas pela quarta vez em quatro anos, nas segundas legislativas só este ano. A crise política na Catalunha dominou a campanha. O PSOE, de Sánchez, foi a força mais votada mas o partido de extrema-direita Vox transformou-se no terceiro partido.

“Este é talvez o maior problema de Espanha neste momento: a ascensão do fascismo. Quando se olha para os resultados das eleições, vê-se quão importante o Vox é em Espanha e como não é na Catalunha. Por isso, quem tem problemas com o Vox? Instaremos os partidos políticos em Espanha a encontrarem uma solução para esta questão muito crítica”, concluiu.