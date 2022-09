“Podemos acabar com a marmota do Brexit” e evitar o “beco sem saída do Corbynismo”, garante Johnson

“O Reino Unido é admirado e respeitado em todo o mundo, mas as pessoas estão perplexas com o nosso debate sobre o Brexit e não conseguem compreender como este grande país pode desperdiçar tanto tempo e energia nesta questão e como podemos ser tão hesitantes quanto ao nosso futuro.” Estas declarações, já reveladas à imprensa, serão proferidas esta quarta-feira pelo primeiro-ministro britânico, o conservador Boris Johnson, que andará em campanha pelo centro de Inglaterra para as eleições de 12 de dezembro.

Os planos do Partido Trabalhista só prolongariam a incerteza para as famílias e as empresas, dirá Johnson, comparando o impasse político do último ano por causa do Brexit ao filme “Groundhog Day” (“O Feitiço do Tempo”), em que o apresentador da meteorologia na televisão Phil Connors (Bill Murray) tem de reviver o mesmo dia vezes sem conta.

“Se conseguirmos obter uma maioria, podemos pôr o Parlamento a trabalhar para vocês, podemos sair da rotina. Podemos acabar com a marmota (groundhog) do Brexit. Nestas eleições, o país pode seguir em frente com políticas que trarão anos de crescimento e prosperidade ou pode desaparecer num beco sem saída intelectual do Corbynismo de extrema-esquerda”, acrescentará.

Os trabalhistas “vão arruinar 2020 com dois referendos”

O líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, defende que o acordo de saída, assinado entre o primeiro-ministro e Bruxelas, tem falhas e que ele será capaz de negociar um acordo melhor. Corbyn promete ainda realizar um outro referendo ao Brexit, no próximo verão, no qual os eleitores poderão escolher entre o seu acordo de saída e a permanência do Reino Unido na União Europeia (UE).

Johnson insiste que uma vitória do seu Partido Conservador garantirá que o Reino Unido abandona a UE a 31 de janeiro. Naquele que será o seu primeiro grande discurso de campanha, o primeiro-ministro voltará a sublinhar a sua promessa de “cumprir o Brexit”. A alternativa é uma coligação entre trabalhistas e o Partido Nacional Escocês, que provavelmente levará a um outro referendo à independência da Escócia e a mais “obsessão política” com o Brexit, enfatizará.

“Eles vão arruinar 2020 com dois referendos, vão arruinar a economia com uma dívida fora do controlo, vão subir os impostos a toda a gente”, acrescentará.

“O nosso acordo está pronto para avançar. É só metê-lo no micro-ondas”

Na terça-feira, os conservadores divulgaram um vídeo em que Johnson responde a 12 perguntas políticas e pessoais enquanto anda pelo escritório. O primeiro-ministro lamenta, por exemplo, que não seja possível entregar caril em Downing Street por razões de segurança e revela que a última refeição que preparou foi “bife com batatas no forno”.

No plano político, Johnson diz que os eleitores têm duas escolhas: “um Governo trabalhista, socialista e semi-marxista, liderado por Corbyn” ou um Governo dos conservadores que cumprirá o Brexit. “O nosso acordo está pronto para avançar, pronto para o forno. É só metê-lo no micro-ondas”, garante.