Bolívia. Senadora da oposição declara-se Presidente interina. Morales fala no “golpe mais matreiro e nefasto da história”

A senadora da oposição boliviana Jeanine Áñez declarou-se esta terça-feira Presidente interina do país na sequência da renúncia de Evo Morales, apesar de o partido do Presidente demissionário ter boicotado a sessão legislativa em que Áñez assumiu o cargo.

“Tomarei as medidas necessárias para pacificar o país”, disse, com a mão colocada sobre uma Bíblia e entre aplausos de aclamação. Áñez alegou ser a pessoa que se segue na hierarquia do Estado, segundo a Constituição, e prometeu eleições em breve. “Perante a ausência definitiva do Presidente e do vice-Presidente, como presidente da Câmara dos Senadores, assumo imediatamente a presidência conforme previsto na ordem constitucional”, declarou Áñez.

O Movimento para o Socialismo (MAS), o partido de Morales, classificou a sessão como “ilegal” e os seus deputados não marcaram presença, o que significa que não havia quórum para a investidura. No exterior, centenas de apoiantes do ex-Presidente fizeram uma marcha de protesto contra a autoproclamação de Áñez.

Morales garante ter sido obrigado a demitir-se

Após três semanas de protestos na sequência das eleições de 20 de outubro, a Organização dos Estados Americanos declarou que havia encontrado “manipulação clara” e apelou à anulação dos resultados. A deliberação foi ao encontro das aspirações da oposição e de movimentos da sociedade civil, que consideraram as eleições fraudulentas.

Morales anunciou no domingo que haveria novo ato eleitoral. No entanto, horas depois, a cúpula das Forças Armadas exortou-o a renunciar, o que Morales acabou por fazer. Na terça-feira, aterrou no México, país que lhe concedeu asilo político e a que o Presidente demissionário diz dever a vida. Morales sublinhou que tinha sido obrigado a demitir-se e que o fizera “para que não houvesse mais derramamento de sangue”. Segundo um balanço atualizado das autoridades, sete pessoas morreram na violência pós-eleitoral no país.

“Consumou-se o golpe mais matreiro e nefasto da história. Uma senadora da direita golpista autoproclama-se presidente do Senado e depois Presidente interina da Bolívia sem quórum legislativo, rodeada por um grupo de cúmplices e apoiada pelas Forças Armadas e pela polícia que reprimem o povo”, escreveu Morales no Twitter, já a partir do México.

O primeiro Presidente indígena da Bolívia e o líder há mais tempo no poder foi eleito pela primeira vez em 2006. Em outubro foi a quarta vez consecutiva que se apresentou a eleições, após duas vitórias esmagadoras em 2009 e em 2014. Nos primeiros mandatos, Morales beneficiou de um crescimento económico estável e retirou muitas pessoas da pobreza. No entanto, a sua batalha legal, bem-sucedida, contra um referendo que o impedia de concorrer a um quarto mandato valeu-lhe acusações de autocracia.