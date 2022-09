Há uma epidemia de ataques com explosivos na Suécia

A Suécia não é um país normalmente associado a guerras de gangues. Mas parece que, quase sem dar por isso, começa a estar no meio delas. Além dos quase cinquenta homicídios a tiro oficialmente registados em 2018 - um aumento por um fator de quatro em menos de uma década - está em curso um fenómeno que há uns anos ninguém esperaria: a detonação de engenhos explosivos em várias das maiores cidades do país.

Só nos primeiros nove meses deste ano, segundo a BBC, houve 97 explosões. Em 2018, foram 162. Na sua maioria, acontecem em zonas relativamente pobres, embora por vezes também atinjam bairros prósperos. Muitas utilizam granadas de mão e outros engenhos de tipo militar - não raro, provenientes das guerras na antiga Jugoslávia.

O objetivo das bombas parece ser o de intimidar - quer membros de gangues rivais, que também atuam no negócio das drogas, quer outras pessoas, incluindo familiares dos criminosos. Linda H. Straaf, chefe da inteligência sueca, explica: "Eles cresceram na Suécia e são de grupos socio-económicos desfavorecidos, de áreas desfavorecidas. Muitos são talvez imigrantes de segunda ou terceira geração".

Tradicionalmente, a Suécia é dos países europeus com uma tradição mais liberal em matéria de imigração (sendo nisso frequentemente equiparado a Portugal). As atividades de gangues, porém, têm reforçado uma resistência nacional, e por vezes nacionalista, que cresceu muito depois da crise migratória de 2015, quando a Suécia acolheu um grande número de refugiados.

Um crítico de direita disse à BBC que muitos desses refugiados ficam segregados nas suas próprias comunidades, envolvem-se no crime e que a situação só pode piorar. Mas as autoridades notam que isso não acontece com a grande maioria dos refugiados. A Suécia não regista oficialmente a etnicidade dos suspeitos de crimes.