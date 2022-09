Ex-Presidente dos EUA Jimmy Carter hospitalizado para aliviar pressão no cérebro

O antigo Presidente dos EUA Jimmy Carter foi internado na noite desta segunda-feira no Hospital Universitário de Emory, em Atlanta, para ser submetido a um procedimento destinado a aliviar a pressão no cérebro.

A informação consta de um comunicado divulgado pelo Carter Center no Twitter, que esclarece que a pressão foi provocada pelo sangramento na sequência de duas quedas recentes do ex-Presidente.

Com 95 anos, Carter será submetido ao procedimento na manhã desta terça-feira. “O Presidente Carter está a descansar confortavelmente e a sua esposa, Rosalynn, está com ele”, revelou o centro no comunicado.

No mês passado, o antigo Presidente foi hospitalizado duas vezes devido a duas quedas na sua casa em Plains, no estado norte-americano da Geórgia. Carter teve de levar 14 pontos acima da sobrancelha após a primeira queda, quando bateu com a testa “numa extremidade afiada”, e foi tratado a uma pequena fratura pélvica após a segunda queda.

“Absoluta e completamente à vontade com a morte”

Carter, que já sobreviveu a um cancro no cérebro e a outro no fígado, celebrou o seu 95.º aniversário a 1 de outubro, tornando-se o ex-Presidente dos EUA mais velho. Antes, esse título pertencia a George H. W. Bush, que morreu no ano passado aos 94 anos.

No início deste mês, Carter contou que, depois de os médicos lhe dizerem em 2015 que o seu cancro se tinha espalhado para o cérebro, percebeu estar “absoluta e completamente à vontade com a morte” . “Como é natural, assumi que morreria muito rapidamente e obviamente rezei. Não pedi a Deus que me deixasse viver mas pedi a Deus que me desse uma atitude adequada em relação à morte”, revelou, citado pela CNN.