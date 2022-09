Evo Morales aterrou no México depois de uma saga “pela política latino-americana” — um resumo de 24 horas atribuladas

Descrever a ida de Evo Morales da Bolívia para o México como uma aventura talvez não faça justiça ao que se passou nas últimas 24 horas na vida do ex-Presidente boliviano. Foi, nas palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, “uma viagem pela política latino-americana”, “um périplo por diferentes espaços e decisões políticas”. Não há outra forma de a descrever senão por pontos.

O primeiro é o de que Evo Morales, Presidente da Bolívia durante 13 anos, renunciou ao cargo no domingo, após os chefes das Forças Armadas e da polícia da Bolívia terem exigido que o fizesse. Um dia depois, o México concedia asilo político ao boliviano, por considerar que a vida e a integridade física do ex-presidente estavam ameaçadas. Faltava apenas levar Morales até ao México, circunstância que deveria ser cumprida logo nesse dia.

Perto das duas da manhã (hora portuguesa), portanto já na terça-feira, um tweet de Marcelo Ebrard dava conta de que Evo Morales estava à beira de embarcar num avião da Força Aérea Mexicana. A ideia do Governo mexicano era a de fazer a aeronave ir até Lima, capital do Peru, onde esperaria autorização dos militares bolivianos para que se pudesse ir buscar o ex-Presidente.

Acontece que essa autorização foi mais difícil de obter do que se esperava. A história foi contada esta manhã por Marcelo Ebrard, numa conferência de imprensa onde justificou a indecisão com o conflito político e social que se vive na Bolívia. Certo é que, num primeiro momento, o avião teve autorização para sair do Peru, onde estava ainda sem Morales, e voar até à Bolívia, para o ir buscar. Só que a meio da viagem essa permissão foi bloqueada. O avião já estava no ar, mas os militares foram intransigentes — a aeronave, um Gulfstream G550, voltou para trás. Ficou em Lima à espera de (nova) autorização para entrar na Bolívia.

Enquanto isso, Evo Morales não saía do sítio. Estava no aeroporto de Chimoré, na cidade de Cochabamba, refugiado. Ironicamente, o aeroporto foi primeiro usado como base da agência norte-americana DEA (Drug Enforcement Administration) no combate ao narcotráfico, tendo sido depois transformado em aeroporto internacional já durante a vigência de Morales como presidente. Por lá, a situação era “difícil”, descreve Ebrard, “porque os apoiantes dele [Morales] estavam à volta do aeroporto e, dentro, elementos das forças armadas da Bolívia”.

Passado algum tempo, às três da manhã, horário de Lisboa, mais notícias no Twitter do ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano. “O avião da Força Aérea Mexicana já descolou com Evo Morales a bordo. De acordo com as convenções internacionais atuais, está sob a proteção do México. A sua vida e integridade estão seguras.”

O polano era o de fazer a mesma viagem, agora no sentido inverso e com Morales dentro do Gulfstream G550: ir da Bolívia ao México, com escala no Peru para abastecer. Porém, o governo peruano disse, em comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros, que a permissão para aterrar em Lima estava suspensa. Enquanto se preparava um plano alternativo, aumentava a tensão no aeroporto boliviano, com mais dúvidas do que certezas quanto à saída do ex-Presidente. “Foi o pior momento”, garante Marcelo Ebrard.

Ainda assim, o plano alternativo cumpria-se: as autoridades mexicanas chegam a acordo com as do Paraguai para que o abastecimento do avião seja feito por lá, na capital Assunção. Segundo o relato de Ebrard, o acordo só foi possível graças à intervenção de Alberto Fernández, recém-eleito Presidente da Argentina. Feita a viagem, o avião com Morales a bordo estaciona então no Paraguai, enquanto espera que os outros países envolvidos na odisseia dêem as suas próprias autorizações. Mas a viagem não estava destinada a ser fácil: Equador e a própria Bolívia não autorizam que o avião sobrevoe os respetivos espaços aéreos.

Com quase todos os países da América Latina envolvidos na travessia, o Brasil também não podia faltar. O embaixador brasileiro no México entra em ação e consegue um acordo para que o avião voe “no espaço aéreo na linha fronteiriça entre Brasil e Bolívia e, dali, [possa] sair para o Peru”. A ideia não era a de abastecer em Lima (já vimos que essa opção foi negada), mas apenas passar pelo país. O Peru é notificado e, enfim, aceita.

Quando tudo parecia resolvido, o Equador complica a equação, a julgar pelo relato de Ebrard. Primeiro é solicitado que, em caso de necessidade, o abastecimento pudesse ser feito na cidade costeira de Guayaquil, ideia depois abandonada. Afinal, o avião que levava Morales tinha uma autonomia de 11 horas, que deveriam ser suficientes para chegar à Cidade do México, sem necessidade de paragens. Precisava apenas de autorização para passar pelos céus equatorianos, que foi dada pelo governo local. No entanto, Marcelo Ebrard garante que as autoridades locais recuaram na intenção quando o avião já ia no ar.

O certo é que a aeronave do mais recente exilado político da América Latina sobrevoou águas internacionais e chegou à capital mexicana, pouco passava das 17h00 em Portugal. Na mensagem publicada no mesmo Twitter, uma das frases de Evo Morales sobre a ajuda recebida, sobretudo do México, não deverá surpreender ninguém. “Salvou-me a vida.”