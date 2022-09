Dois ciberataques seguidos atingem Partido Trabalhista britânico

Um dia depois de o Partido Trabalhista britânico ter comunicado às autoridades que foi vítima de um ciber-ataque em larga escala, outro ataque semelhante parece tê-lo atingido. Ambos são do tipo DDoS ('distributed denial of service'), quando muitos computadores são usados para entrar num site ao mesmo tempo e o bloquear. Por vezes, esse tipo de ataques utilizam um 'botnet' - uma vasta rede de computadores cujos donos podem nem chegar a aperceber-se do que está a passar-se.

O partido garante que o ataque falhou e que o site continuou a funcionar sempre, mas algumas funcionalidades sofreram retardamentos. "Temos procedimentos de segurança instalados para proteger as nossas plataformas, portanto os utilizadores podem sentir algumas diferenças. Estamos a lidar com isto rapidamente e com eficácia", disse um porta-voz do partido.

Segundo as autoridades, não há indicação de que qualquer estado tenha estado envolvido nos ataques, embora uma fonte tenha dito à BBC que os computadores empregues estarão localizados na Rússia e no Brasil.

Por coincidência, a ex-secretária de Estado e candidata presidencial americana Hillary Clinton, de visita ao Reino Unido, renovou os seus alertas contra as interferências informáticas russas nas democracias ocidentais, considerando inexplicável que o governo de Boris Johnson tenha adiado a publicação de um relatório elaborado sobre o assunto (sobre as ações russas durante o referendo do Brexit) para depois das eleições nacionais de 12 de dezembro.

O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, disse que um ataque desse género era suspeito em período de campanha eleitoral e acrescentou: "Se isto é um sinal do que aí vem, faz-me sentir muito nervoso".