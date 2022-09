Síria. Três explosões provocam três mortos e cinco feridos em Qamishli

A explosão de três carros armadilhados na cidade de Qamishli, no norte da Síria, perto da fronteira com a Turquia, provocou esta segunda-feira três mortos e cinco feridos, noticiou a agência de notícias curda Hawar.

Segundo a agência de notícias estatal Árabe Síria (SANA), duas das explosões ocorreram numa zona comercial e a outra perto de um hotel.

O Centro de Informação de Rojava, uma organização formada por ativistas e baseada no nordeste sírio, disse que várias pessoas ficaram feridas devido às explosões.

Nos últimos meses, o norte da Síria tem sido atingido por explosões que provocaram mortos e feridos.

Também no norte do país, homens armados mataram um padre católico arménio e o seu pai enquanto viajavam de Qamishli para Hasakah, cidade do nordeste sírio, anunciaram a agência Hawar e o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Ainda esta segunda-feira, o canal de televisão estatal russo Russia Today (RT) transmitiu uma entrevista com o Presidente da Síria, Bashar al-Assad, em que este disse que as suas forças irão retomar, em breve, o controlo do último grande reduto de rebeldes na província de Idlib, no noroeste do país.

Assad acrescentou que, por agora, está a dar algum tempo aos civis para abandonarem a região, dominada por militantes ligados à rede terrorista Al-Qaida.

As tropas sírias lançaram uma ofensiva de quatro meses em Idlib no início deste ano, forçando centenas de milhares de civis a deixarem as suas casas e tomando, entre outras, a importante cidade de Khan Shaykhun.

Um cessar-fogo interrompeu a ofensiva do Governo em Idlib no final de agosto, mas alguns ativistas da oposição relataram bombardeamentos e ataques aéreos na província nos últimos dias.