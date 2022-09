Populações aconselhadas a sair das zonas florestais devido aos incêndios na Austrália

Centenas de escolas permanecem encerradas em Nova Gales do Sul e as populações estão a ser aconselhadas a sair das zonas florestais, depois de o Governo daquela região australiana ter declarado o estado de emergência.

O estado de emergência, que se irá prolongar durante uma semana, foi declarado esta segunda-feira, antecipando o agravamento das condições meteorológicas na terça-feira, dia em que são esperadas temperaturas acima de 35 graus, tempo especialmente seco e ventos fortes. Segundo o comissário dos bombeiros rurais Shane Fitzsimmons, 3.000 operacionais estão disponíveis para combater os mais de 50 incêndios ativos no estado de Nova Gales do Sul.

Os incêndios na Austrália já provocaram três mortos e, só no estado de Nova Gales do Sul, arderam mais de 150 casas. Cerca de 100 pessoas ficaram feridas, incluindo 20 bombeiros, em resultados dos incêndios. Além de Nova Gales do Sul, onde os incêndios devastaram 850 mil hectares de terra desde o início do ano, em partes do estado de Queensland também foram registados nos últimos dias 50 incêndios florestais.

A época de incêndios na Austrália varia de acordo com a área e as condições meteorológicas, embora geralmente sejam registadas no verão australiano (entre dezembro e março). Nos últimos anos, os incêndios na Austrália - que este ano também sofreu uma seca severa - aumentaram em intensidade e os especialistas associam esta realidade às mudanças climáticas.

Os piores incêndios ocorridos na Austrália nas últimas décadas registaram-se no início de fevereiro de 2009 no estado de Victoria (sudeste), tendo causado 173 mortos e 414 feridos, queimando uma área de 4.500 quilómetros quadrados.