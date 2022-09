Gâmbia acusa Myanmar de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) decidiu agir contra aquilo que considera ser um genocídio praticado em Myanmar contra os Rohingya. Esta segunda-feira, a Gâmbia interpôs em nome da OCI um processo no Tribunal Internacional de Justiça, sediado em Haia. Especificamente, o país asiático é acusado de uma variedade de ações, incluindo assassinatos em massa, crianças queimadas vivas, violações e destruição de casas, com o objetivo de expulsar a população Rohingya, que é muçulmana.

A principal rejeição dos Rohingya vem da população budista, maioritária no país. Negando que os Rohingya sejam originários do país, os budistas dizem que se trata de imigrantes oriundos do Bangladesh, referindo-os pelo termo depreciativo 'bengalis'. "É claro que Myanmar não tem qualquer intenção de terminar estes atos genocidas e continua a efetuar a destruição do grupo no seu território", diz a acusação, que também refere tentativas de cobrir os atos criminosos em causa.

O processo conta com a colaboração de advogados internacionais financiados pela OCI, uma organizaçao com 57 membros. É a formalização legal que faltava a uma reprovação internacional generalizada da ofensiva contra os Rohingya, que já deu origem a apelos para que a líder do país, Aung San Suu Kyi, seja privada do prémio Nobel que recebeu pela sua longa oposição à junta militar que durante décadas governou o país.

A líder do país tem sempre negado muitos dos relatos violentos relativos ao estado de Rakhine, onde vive, ou vivia, a maioria dos Rohingya no país. Se os números adiantados forem verdadeiros - 10 mil mortos, 700 deslocados, pilhagens e violações em massa - a própria Aung San Suu Kyi poderá um dia, em teoria, vir a ser acusada de genocídio.